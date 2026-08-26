EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.08.2026 / 16:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Carsten
Nachname(n):Cramer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsführer - Sprecher der Geschäftsführung

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,195 EUR319,50 EUR
3,195 EUR639,00 EUR
3,218695 EUR9.656,09 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,2165 EUR10.614,59 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Trade Republic
MIC:TRBX

26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet:https://aktie.bvb.de/
LEI Code:529900XO0YTOOKCLQB44
Ende der MitteilungEQS News-Service

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