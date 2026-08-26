EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.08.2026 / 16:02 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Carsten
|Nachname(n):
|Cramer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsführer - Sprecher der Geschäftsführung
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|529900XO0YTOOKCLQB44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005493092
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,195 EUR
|319,50 EUR
|3,195 EUR
|639,00 EUR
|3,218695 EUR
|9.656,09 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,2165 EUR
|10.614,59 EUR
e) Datum des Geschäfts
|21.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Trade Republic
|MIC:
|TRBX
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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