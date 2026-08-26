EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.08.2026 / 16:07 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Carsten Nachname(n): Cramer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Geschäftsführer - Sprecher der Geschäftsführung

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,21 EUR 40.253,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,2100 EUR 40.253,40 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Quotrix MIC: XQTX

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207-209 44137 Dortmund Deutschland Internet: https://aktie.bvb.de/ LEI Code: 529900XO0YTOOKCLQB44

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