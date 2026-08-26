EQS-DD: SAP SE: Thomas Heinrich Saueressig, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.08.2026 / 15:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Thomas Heinrich
Nachname(n):Saueressig

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
178,3000 EUR267.450,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
178,3000 EUR267.450,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Boerse Duesseldorf - Quotrix
MIC:XQTX

26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet:www.sap.com
LEI Code:529900D6BF99LW9R2E68
Ende der MitteilungEQS News-Service

106786 26.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Tesla: Abwärtstrend intakt – so tief kann's gehengestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen