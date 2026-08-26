EQS-News: Predictiv AI Inc.: Das KI-Unternehmen, das dort ansetzt, wo das echte Geld verdient wird

Emittent / Herausgeber: PREDICTIV AI INC. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Predictiv AI Inc.: Das KI-Unternehmen, das dort ansetzt, wo das echte Geld verdient wird



26.08.2026 / 14:03 CET/CEST

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26. August 2026 – Toronto, ON – Vergessen Sie den Hype-Zyklus rund um Chatbots. Während sich der Markt auf KI konzentriert, die E-Mails und Gedichte schreibt, integriert Predictiv AI Inc. (FWB: 7IT) (CSE: PAI) (das „Unternehmen" oder „Predictiv AI") künstliche Intelligenz still und leise direkt in jene Branchen, die die Welt am Laufen halten: globale Logistik, Gesundheitswesen, Luftfahrt und lokaler Handel. Das ist KI mit direktem Bezug zur Gewinn-und-Verlustrechnung – keine Demo.

Predictiv AI betreibt vier Marken:

Shift AI (Flotten- und Logistikintelligenz)

CloudRep AI (KI-gestützte Sprach-, SMS- und Chat-Automatisierung)

CloudMD AI (KI für das Gesundheitswesen)

TireGPT (KI-gestützter Reifenmarktplatz)

Shift AI: Globale Logistikoffensive – gestartet und in vollem Gange

Im April 2026 schloss sich Shift Technologies (Shift AI) in einem Joint Venture mit Arcasia Holdings zusammen, um seine KI-gestützte Transportmanagementplattform weltweit in Logistiknetzwerken der First, Middle und Last Mile einzusetzen. Das ist kein Unternehmen, das versucht, seinen Marktanteil von null an aufzubauen. Es ist ein Unternehmen, das direkt in Netzwerke vordringt, die bereits Fracht in großem Umfang bewegen.

Der Erfolg stellte sich schnell ein. Bereits im Juni 2026 führte das Arcasia-Joint-Venture zum ersten großen kommerziellen Einsatz von Shift AI: einem mehrphasigen Vertrag mit Prompt Xpress, einem der größten Kurier- und Logistiknetzwerke Sri Lankas. Das Transportmanagementsystem von Shift AI wird gemeinsam mit der proprietären Shiftmatics-Hardware nun durchgängig in die Middle-Mile- und Last-Mile-Abläufe von Prompt Xpress integriert. Das Modell funktioniert damit genau wie vorgesehen: Technologie in Verbindung mit einem etablierten Betreiber ermöglicht eine schnelle Skalierung unter realen Bedingungen – und keinen schleppenden Weg bis zur Einführung.

CloudRep AI: Direkter Zugang zu mehr als 1.500 Kliniken – bereits in der Praxis bewährt

Im Mai 2026 schloss Predictiv AI eine strategische Reseller-Vereinbarung mit ADDATech Systems, dem Unternehmen hinter Clinicmaster. Die Praxismanagement- und EMR-Plattform wird von mehr als 15.000 medizinischen Fachkräften in über 1.500 Kliniken aus den Bereichen Physiotherapie, Rehabilitation, Chiropraktik und multidisziplinäre Versorgung genutzt.

Dieses Unternehmen übergibt Predictiv AI damit die Schlüssel zu seinem gesamten Vertriebsnetzwerk. Im Rahmen der Vereinbarung wird ADDATech CloudRep AI innerhalb seines kanadischen Kliniknetzwerks vermarkten, implementieren und weiterverkaufen. Die Plattform übernimmt sämtliche Aufgaben am Empfang: KI-gestützte Telefonannahme, Terminbuchung in Echtzeit, Authentifizierung von Anrufenden, SMS-Erinnerungen, Chatbot-Interaktionen, zweisprachige Unterstützung auf Englisch und Französisch sowie Stimmungsanalysen in Echtzeit.

Entscheidend ist außerdem, dass diese Vereinbarung nicht allein aufgrund eines Pitch Decks geschlossen wurde. Ihr gingen abgeschlossene Pilotprojekte in mehreren Kliniken sowie Integrationstests auf Produktionsniveau voraus. Die Technologie hatte sich bereits in der Praxis bewährt, noch bevor die Tinte auf dem Vertrag trocken war.

Luftfahrt: Die Plattform bewährt sich dort, wo mehr kaum auf dem Spiel stehen könnte

Wer wissen möchte, ob eine Plattform für Flottenintelligenz wirklich hält, was sie verspricht, testet sie in einer der anspruchsvollsten operativen Umgebungen der Welt: im laufenden Betrieb eines internationalen Flughafens. Genau das geschah, als Shift AI für die Soaring Higher Challenge von Innovate Calgary ausgewählt wurde. Das Programm wurde entwickelt, um vielversprechende Technologien innerhalb laufender Luftfahrtabläufe einem Härtetest zu unterziehen, und wird in direkter Partnerschaft mit dem Calgary International Airport (YYC) und WestJet durchgeführt.

Das war keine Labordemonstration. Die Plattform von Shift AI für Anlagen- und Flottenintelligenz wurde im laufenden Betrieb eingesetzt und verschaffte den Flughafenteams in Echtzeit Einblick darin, wo sich hochwertige Bodenausrüstung befindet, wie sie eingesetzt wird und wo Handlungsbedarf besteht. Die Lösung wurde speziell auf den Flughafenplan von YYC zugeschnitten, anstatt auf einer generischen Vorlage zu beruhen.

Das Ergebnis: eine validierte, speziell für die Luftfahrt entwickelte Lösung, die Hand in Hand mit einem der verkehrsreichsten Flughäfen Kanadas und einer der führenden Fluggesellschaften des Landes geschaffen wurde.

Bemerkenswert ist außerdem, dass Shift AI Anfang 2026 am größten Flughafen des Landes, Pearson in Toronto, einen bezahlten „Proof of Concept"-Test für Kanadas größte Fluggesellschaft Air Canada abgeschlossen hat. Die Aktionäre würden zweifellos erheblich profitieren, sollte dieser erfolgreiche POC in den kommenden Monaten in einen kommerziellen Vertrag münden.

Globale Reichweite und Einsatz durch die Vereinten Nationen

Auf institutioneller Ebene erhielt Shift AI einen Auftrag für Flottenmanagementsoftware vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in Afrika. Der Auftrag wurde im Rahmen eines wettbewerblichen RFP-Verfahrens gewonnen.

Damit stellte eine globale Institution Shift AI Dutzenden konkurrierenden Angeboten gegenüber – in einem Umfeld, in dem Compliance, Berichterstattung und die lückenlose Nachverfolgbarkeit von Vermögenswerten absolut nicht verhandelbar sind.

Und die Kundenliste wächst in der gesamten nordamerikanischen Wirtschaft weiter: Reifenhandel und Fahrzeugservice über Tire Warehouse.ca und TrailTire Auto Centers; Gesundheit und Wellness über PhysioMed und Anytime Fitness; Reisen und Mobilität über Expedia TAAP – gestützt durch laufende Pilotprojekte und Proof-of-Concepts mit kanadischen Kommunen und Air Canada.

Luftfahrt. Öffentlicher Sektor. Gesundheitswesen. Einzelhandel. Fitness. Reisen. Flotten. Eine globale Organisation. Das ist kein Start-up, das sich auf einen einzigen glücklichen Referenzkunden stützt. Das ist ein Unternehmen, das in nahezu jedem Bereich der Realwirtschaft echte, branchenübergreifende Marktdynamik aufbaut.

Warum das für Investoren wichtig ist

Mit Reseller-Partnerschaften, die etablierte Vertriebskanäle öffnen, bereits laufenden Implementierungen bei Unternehmenskunden und einer Expansion über mehrere Branchen hinweg positioniert sich Predictiv AI für eine Skalierung, die weit über das traditionelle Start-up-Drehbuch hinausgeht. Und wenn die Umsetzung im derzeitigen Tempo fortgesetzt wird, könnte die heutige Bewertung erst der Anfang sein.

Mehr dazu: https://aktienmedia.de/predictiv-ai-inc/

Führung

Suman Pushparajah – Chief Executive Officer & Director

Erfahrener Manager börsennotierter Unternehmen mit über 15 Jahren im Aufbau und der Skalierung von Technologieunternehmen. Verantwortet die Strategie für Shift, Shiftmatics und CloudRep und steuert den Rollout des Joint Ventures zwischen Shift und Arcasia.

Sana Srithas – Chief Operating Officer & Director

Mitgründerin von Shift und HouseStack. Zuvor Büroleiterin eines Abgeordneten des kanadischen Parlaments sowie Director of Operations bei einem an der TSX Venture notierten Unternehmen mit Verantwortung für den Betrieb in ganz Kanada.

Über Predictiv AI Inc.

Predictiv AI Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich auf die Entwicklung vertikaler KI-Anwendungen für definierte Branchen konzentriert. Die Produkte des Unternehmens sind auf Flottenbetrieb und -kommunikation ausgerichtet und umfassen Flottenmanagement-Software, KI-basierte Agenten für Sprache, Chat und SMS sowie Tools zur Unterstützung strukturierter betrieblicher Arbeitsabläufe. Weitere Informationen finden Sie unter www.predictiv.ai.



ISIN: CA74036G2062

WKN: A41XCT



Unternehmenskontakt Predictiv AI Inc.

Suman Pushparajah

Chief Executive Officer & Director

416-388-8886

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