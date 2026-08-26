EQS-News: ZOOPUNK feiert auf der gamescom 2026 sein Live-Debüt am Eröffnungsabend

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ZOOPUNK feiert auf der gamescom 2026 sein Live-Debüt am Eröffnungsabend



26.08.2026 / 17:55 CET/CEST

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TiGames präsentiert sein „F.I.S.T."-Prequel auf einer der größten Bühnen der Gaming-Welt und gibt dabei einen Einblick in die Kampfstile dreier spielbarer Helden, atemberaubende neue Welten sowie einen ersten Blick auf einen geheimnisvollen vierten Charakter

SHANGHAI, 26. August 2026 /PRNewswire/ -- TiGames hat heute im Rahmen der „gamescom Opening Night Live", einer der meistgesehenen Präsentationsveranstaltungen der Branche, einen brandneuen Trailer zu seinem Third-Person-Action-RPG ZOOPUNK vorgestellt. Der Trailer gewährte einem weltweiten Publikum einen ersten Einblick in dieses ambitionierte Prequel zu „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch", stellte die drei spielbaren Helden vor, präsentierte eine Reihe beeindruckender Schauplätze – von üppigen Wäldern bis hin zu fliegenden Luftschiffen – und gab erstmals einen Vorgeschmack auf einen geheimnisvollen vierten Charakter. ZOOPUNK wird für PC und Konsole erscheinen.

ZOOPUNK gamescom 2026 key visual

ZOOPUNK spielt Jahrzehnte vor den Ereignissen von „F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch" und erweitert das beliebte „Animal Punk"-Universum, indem es die turbulenten Anfänge von Torch City schildert, einer Tiermetropole am Rande einer Revolution. Für F.I.S.T.-Fans gibt es Nostalgie und für alle anderen jede Menge Neues zu entdecken, denn dieses neue Video stellt die wichtigsten Moves der drei spielbaren Helden vor, gewährt einen Einblick in die Welt von ZOOPUNK und vieles mehr.

Sehen Sie sich hierden neuen Trailer an, um einen tieferen Einblick in die Charaktere, die Kämpfe und die Welten von Torch City zu erhalten.

TiGames wird zudem am Mittwoch, dem 26., im Rahmen der IGN Show ein weiteres fünfminütiges Gameplay-Video veröffentlichen.

Die Welt von ZOOPUNK

Begleiten Sie eine vielfältige Gruppe tierischer Helden auf einer Reise durch eine Welt, in der ungezähmte Wildnis, hochentwickelte Maschinen und von Konflikten geprägte Zivilisationen aufeinanderprallen. Im Zentrum dieser sich wandelnden Welt steht der „Funke" – eine geheimnisvolle Kraft, die ihre Technologie, Zivilisationen und Konflikte stets neu prägt. Die Maschinenlegion hat sich zu einer bedeutenden feindlichen Macht entwickelt, doch der Kampf in „Zoopunk" ist komplexer als ein einfacher Krieg zwischen Tieren und Maschinen. Rivalisierende Tierfraktionen, wechselnde Allianzen sowie unterschiedliche Auffassungen von Leben, Bewusstsein und Seele tragen allesamt zu einem tiefgreifenden Konflikt bei.

Der Trailer fängt die Weite dieser vom Krieg zerrütteten Landschaften ein, die von üppigen Wäldern bis hin zu hoch fliegenden Luftschiffen reichen – ein erster Vorgeschmack auf die Umgebungen, durch die sich die Spieler ihren Weg erkämpfen werden.

Dynamische Kämpfe und Charaktervielfalt

Der Kampf steht nach wie vor im Mittelpunkt von ZOOPUNK, wobei das Gameplay auf unterschiedlichen Kampfstilen basiert, die von tierischen Eigenschaften inspiriert sind. Jeder spielbare Charakter bringt eine einzigartige Herangehensweise an den Kampf mit sich, sodass die Spieler ihr ganz individuelles Kampferlebnis gestalten können:

Rayton, das Kaninchen: Agil und temporeich – er ist auf Nahkampf spezialisiert und nutzt Luftkombinationen, um Energie aufzubauen, bevor er verheerende, elektrisch geladene Angriffe entfesselt.

Braton, das Nashorn: Ein kraftvoller Kämpfer, der eine riesige Kettensäge schwingt und über starke Verteidigungsfähigkeiten verfügt, was ihn zum Anker der Frontlinie des Teams macht.

Trixie, das Streifenhörnchen: Wendig und präzise, setzt sie auf Akrobatik und Blitzangriffe und kombiniert stilvolles „Gun-Fu" mit geschicktem Munitionsmanagement.

Der gamescom-Trailer gewährt einen ersten Einblick in einen mysteriösen vierten Protagonisten, einen Serval, über dessen Identität die Fans nun spekulieren können. Die Fans können zudem die ersten tierischen Endgegner in „ZOOPUNK" erleben, was eine Abkehr vom bisherigen Konflikt zwischen Tieren und Maschinen im ersten Spiel darstellt.

ZOOPUNK auf der gamescom 2026

Neben der Enthüllung im Rahmen der „Opening Night Live" ist ZOOPUNK während der gesamten gamescom vor Ort in Köln, wo TiGames vom Unterstützer Tencent Games mit einem eigenen Bereich an dessen Stand im Business-Bereich (Halle 4.2 – B035) unterstützt wird. Von dort aus stellt das Team den Medien die neueste Version des Spiels im Rahmen von Demos hinter verschlossenen Türen vor.

Um das Spiel von seiner besten Seite zu präsentieren und eine flüssige, fesselnde Demo zu bieten, sind die Stationen im Business-Bereich mit GeForce RTX 5080-PCs ausgestattet, die von ALTERNATE und NVIDIA zusammengestellt wurden, und werden durch hochwertige Razer-Gaming-Peripheriegeräte ergänzt, darunter der Razer Wolverine-Controller und das Razer BlackShark-Headset.

„ZOOPUNK" wird für PC und Konsole erscheinen; weitere Details sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Sehen Sie sich hier den neuen Trailer von „Opening Night Live" an, und weitere Informationen zu „ZOOPUNK" finden Sie unterplayzoopunk.com. Verfolgen Sie das Spiel auf den sozialen Netzwerken:Discord,TikTok,Instagram,X,YouTube.

Informationen zu TiGames

Shanghai TiGames Co., Ltd. ist ein führender Spieleentwickler, der 2016 von einer Gruppe engagierter Kreativer gegründet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, außergewöhnliche und unvergessliche Spielerlebnisse zu schaffen. Wir haben bereits mehrere hochwertige Titel erfolgreich auf den Markt gebracht, darunter unser gefeiertes VR-Debüt „Ancient Amuletor VR" und den von Kritikern hochgelobten Durchbruchshit „F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch". F.I.S.T. wurde von Spielern und Kritikern gleichermaßen für sein tiefgründiges Kampfsystem, seine fesselnde Diesel-Punk-Welt und seine hohe Qualität gefeiert, wodurch es sich als Fanfavorit etabliert und unser vielfältiges und angesehenes Portfolio weiter gestärkt hat.

Angetrieben von unserer Leidenschaft, die Grenzen der interaktiven Unterhaltung zu erweitern, streben wir kontinuierlich nach technologischer Exzellenz. Mit Hauptsitz in Shanghai, China, baut TiGames eine globale Präsenz auf, um mit Spielern weltweit in Kontakt zu treten. Unser Team besteht aus engagierten und talentierten Menschen, die ein gemeinsames Ziel verbindet: äußerst fesselnde und hochwertige Spiele zu entwickeln.

Cision

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