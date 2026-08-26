Ermittlungen gegen Bank-Vorstand nach Bordell-Kredit

Frankfurt, 26. ⁠Aug (Reuters) - Im Zusammenhang mit einem Kredit für das Kölner Großbordell "Pascha" hat die Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen gegen drei Mitarbeiter der Volksbank Köln Bonn wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr eingeleitet. Zu den Personen, gegen die auch unter dem ‌Verdacht der Untreue ermittelt werde, gehörten ein Vorstandsmitglied der Genossenschaftsbank sowie zwei weitere Mitarbeiter des Geldhauses, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der ⁠Nachrichtenagentur Reuters. ⁠Der Anwalt des Vorstandsmitglieds erklärte, sein Mandant weise alle Vorwürfe zurück. Die Volksbank betonte, für die Betroffenen gelte die Unschuldsvermutung. Das Institut selbst sei kein Ziel der Ermittlungen. Auch gegen zwei Personen, die nicht für das Institut arbeiten, wird ermittelt.

Der Fall dreht sich um ein Darlehen über fünf ‌Millionen Euro zur Finanzierung einer Immobilie für das ‌Kölner Bordell aus dem Jahr 2021. Mit dem Geld finanzierte ein chinesischer Investor den Kauf des zwölfstöckigen Gebäudes, nachdem das darin betriebene Bordell während der Corona-Pandemie ⁠Insolvenz angemeldet hatte. Die Volksbank hatte im Juli mitgeteilt, eine Kanzlei mit einer ‌internen Untersuchung des Geschäfts beauftragt zu haben. ⁠Dabei solle geprüft werden, ob das namentlich nicht genannte Vorstandsmitglied persönlich von der Transaktion profitiert habe. Für die Dauer der Prüfung sei der Manager freigestellt.

Zudem befasst sich einem weiteren Insider zufolge die Finanzaufsicht ‌BaFin mit dem Vorgang. Dabei stehe ⁠die mögliche Zahlung einer unzulässigen Geldsumme ⁠an das Vorstandsmitglied im Fokus. Dessen Anwalt erklärte dazu schriftlich: "Mein Mandant hat zu keinem Zeitpunkt Zahlungen entgegen genommen." Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft richten sich dem Insider zufolge auch gegen zwei Personen außerhalb der Bank, darunter ein Anwalt. Die Volksbanken sind im Besitz ihrer Mitglieder und gelten als eine Säule des deutschen Finanzsektors. Sie vergeben im Regelfall selten Kredite an ausländische Kunden und meiden Geschäfte, die ihrem Ruf schaden könnten.

(Bericht von ⁠Tom Sims, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)