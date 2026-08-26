EZB-Direktorin Schnabel spricht sich für höheren Leitzins aus

26. Aug (Reuters) - ⁠Angesichts der hartnäckig hohen Inflation hält EZB-Direktorin Isabel Schnabel ein höheres Leitzinsniveau für nötig. "Beim aktuellen Leitzins ist es unwahrscheinlich, dass die Inflation mittelfristig auf das Zielniveau zurückkehrt", sagte sie der ‌Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Sie verwies darauf, dass sich der Konflikt im Nahen Osten hinziehe und die robuste Wirtschaft ⁠der Euro-Zone ⁠Aufwärtsrisiken für die Inflation berge. Schnabel ist mit dieser Einschätzung im Führungskreis der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht allein: Angesichts einer Teuerungsrate von fast drei Prozent und steigender Energiepreise halten die Währungshüter nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters den Zeitpunkt für ‌eine weitere Zinserhöhung für gekommen.

Um die ‌wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges einzudämmen, seien sie bereit, den Leitzins von 2,25 auf 2,50 Prozent anzuheben, sagten drei mit dem Vorgang ⁠vertraute Personen. Weitere Straffungen im Anschluss dürften sie jedoch kaum ‌in Aussicht stellen. Die EZB ⁠lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

Der nächste Zinsentscheid der EZB steht auf einer auswärtigen Sitzung am 10. September in Berlin an. Die Zentralbank hatte die Zinsen im ‌Juni erstmals seit fast drei ⁠Jahren erhöht, um zu verhindern, ⁠dass der kriegsbedingte Anstieg der Energiepreise auf breite Teile der Wirtschaft übergreift. Ein weiterer Zinsschritt soll die Entschlossenheit der EZB signalisieren, eine Wiederholung der massiven Teuerungswelle zu vermeiden, die 2022 auf den russischen Einmarsch in die Ukraine folgte. Die EZB strebt eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an.

(Bericht von Anusha Shah, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)