Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.08.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungCybersecurityKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 26. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AroundtownBericht 2. Quartal 2026
Branicks Group (ehem: DIC Asset)Bericht 2. Quartal 2026
CrowdstrikeBericht 2. Quartal 2027
DroneShieldBericht 2. Quartal 2026
HPBericht 3. Quartal 2026
JinkoSolarBericht 2. Quartal 2026
LynasBericht Geschäftsjahr 2026
MPC Container ShipsBericht 2. Quartal 2026
NvidiaBericht 2. Quartal 2027
OktaBericht 2. Quartal 2027
SalesforceBericht 2. Quartal 2027
SynopsysBericht 3. Quartal 2026
TORMBericht 2. Quartal 2026
Veeva SystemBericht 2. Quartal 2027
Vienna Insurance GroupBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
DroneShield
Salesforce
Crowdstrike
Lynas
JinkoSolar
Aroundtown
TORM
Synopsys
Branicks Group (ehem: DIC Asset)
Okta
HP
Vienna Insurance Group
Veeva System
MPC Container Ships

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