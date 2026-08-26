Heico: Warum die Qualitätsaktie weiter teuer bleiben darf

Was bewegt die Aktie?

Heico ist tief im Bereich Flugzeugzubehör, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Verteidigungstechnik verankert. Diese Märkte laufen weiter stark. Entsprechend überzeugend fallen die Zahlen aus.

Der Gewinn je Aktie liegt bei 1,67 Dollar. Analysten hatten nur 1,50 Dollar erwartet. Der Umsatz liegt ebenfalls leicht über den Erwartungen, doch entscheidender ist die Relation zwischen Umsatz- und Gewinnentwicklung. Der Gewinn wächst deutlich schneller als der Umsatz. Das zeigt, dass sich die Margen weiter verbessern.

Auch institutionelle Investoren bauen ihre Positionen seit vielen Quartalen aus. Die Zahl der Fonds mit Heico im Portfolio ist von knapp 1.000 auf über 1.200 gestiegen. Diese Nachfrage spiegelt sich im stabilen Aktienkurs wider.

Operativ überzeugt vor allem der Nettogewinn. Er steigt um rund ein Drittel von 177 auf 235 Millionen Dollar. Das organische Umsatzwachstum liegt konzernweit bei 14 Prozent, der Rest des Wachstums stammt aus Akquisitionen. Besonders gefragt sind Ersatzteile und Spezialprodukte für Airlines und Wartungsanbieter.

Der operative Cashflow steigt um 50 Prozent auf mehr als 345 Millionen Dollar. Das Management erwartet auch für den Rest des Jahres weitere Fortschritte beim Free Cashflow.

Charttechnik

Die Aktie dürfte im US-Handel rund 2,2 Prozent höher starten und damit im Bereich von etwas über 360 Dollar liegen. Die Trendbewegung bleibt intakt, neue Hochs wirken möglich.

Das rechnerische Potenzial reicht noch in den Bereich von 380 bis 390 Dollar. Das entspräche etwa zehn bis zwölf Prozent Zusatzchance. Der ideale Einstieg im Bereich um 280 Dollar liegt aber bereits deutlich hinter der Aktie.

Martins Einschätzung

Heico bleibt eine starke Qualitätsaktie, aber kein günstiger Einstieg. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 46, der historische Schnitt bei rund 49. Damit ist noch etwas Luft nach oben vorhanden, aber die Aktie ist bereits anspruchsvoll bewertet.