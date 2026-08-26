Hyundai startet Produktoffensive in Nordamerika - Aktie unter Druck

Seoul, 26. ⁠Aug (Reuters) - Der südkoreanische Autobauer Hyundai Motor will mit einer umfassenden Produktoffensive und höheren Gewinnzielen seine Position auf dem Weltmarkt ausbauen. Bis 2030 solle die Produktionskapazität um 1,27 Millionen ‌Einheiten erweitert werden, kündigte der Konzern am Mittwoch an. Zudem sollen weltweit mehr als 100 Modelle neu auf den ⁠Markt ⁠kommen oder überarbeitet werden, mehr als die Hälfte davon in Nordamerika. Das Unternehmen strebe eine operative Gewinnmarge von über neun Prozent an. An der Börse kamen die Pläne jedoch nicht gut an: Die Aktie des Konzerns ‌fiel um 2,8 Prozent, während der ‌Leitindex Kospi um 1,3 Prozent zulegte.

"Unsere Fundamentaldaten waren noch nie so stark", sagte Konzernchef Jose Munoz. Zu den neuen Modellen ⁠gehöre eine Version des Santa Fe als Elektrofahrzeug mit Reichweitenverlängerer (EREV) ‌und ein Hybridmodell im ⁠Luxussegment. Hyundai, zusammen mit der Schwesterfirma Kia der drittgrößte Autobauer der Welt, wolle damit auch in Segmenten Fuß fassen, in denen die Marke bislang unterrepräsentiert ‌sei. Der Vorstand kündigte zudem ⁠an, eigene Aktien im Wert ⁠von rund 789 Milliarden Won (etwa 489 Millionen Euro) einzuziehen und eine Ausschüttungsquote von mindestens 35 Prozent beizubehalten. Die Expansionspläne in den USA stehen jedoch unter dem Vorbehalt der laufenden Überprüfung des Handelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA).

(Bericht von Heekyong Yang, Heejin Kim und Joyce Lee, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)