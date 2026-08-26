Insider: Klingbeil und Orcel verabreden Treffen zur Commerzbank

- von Christian ⁠Krämer

Berlin, 26. Aug (Reuters) - Die Bundesregierung gibt Insidern zufolge ihre Blockadehaltung gegen die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit auf. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil wolle nun doch mit Unicredit-Chef Andrea Orcel reden und habe ihn zu einem Treffen am 14. September 2026 nach Berlin eingeladen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus Regierungskreisen. Klingbeil wolle die Position der Bundesregierung darlegen und in einen Austausch treten. "Dies ‌begleitet die Gespräche der beiden Banken, denen es weiterhin obliegt, in direkten Beratungen über den weiteren Weg zu sprechen." Der Unicredit-Chef nahm die Einladung einem Vertrauten zufolge an.

Die italienische Bank war nicht unmittelbar für eine Reaktion zu erreichen. ⁠Ein Sprecher der ⁠Commerzbank und das italienische Wirtschaftsministerium lehnten einen Kommentar ab.

Zuletzt hatte die Bundesregierung stets betont, die Banken müssten zunächst miteinander reden. Dies ist mittlerweile geschehen. In Regierungskreisen hieß es, die Rolle der Commerzbank habe für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des Mittelstands hohe Priorität. "Sie ist als bedeutender Arbeitgeber zudem zentral für den Finanzstandort Frankfurt. Dies gilt es auch in Zukunft sicherzustellen." Die Regierung werde daher weiterhin im Sinne des Mittelstands, des Finanzstandorts Frankfurt und der Beschäftigten handeln. "Dazu stimmt sich die ‌Bundesregierung eng ab. Sie ist zudem in Gesprächen mit der Commerzbank und ‌dem Betriebsrat."

Die Mailänder haben mittlerweile Zugriff auf bis zu 49,65 Prozent der Commerzbank-Anteile. Der Bund, der nach der Rettung in der globalen Finanzkrise aktuell noch gut zwölf Prozent an dem Frankfurter Institut hält, hatte sich lange gegen die Übernahme gestemmt, ebenso wie das Management ⁠der Commerzbank. Das Vorgehen von Orcel wurde als feindselig und aggressiv beschrieben. Der Unicredit-Chef hatte seinerseits auf Gespräche mit der Bundesregierung ‌und den Arbeitnehmervertretern gedrängt.

BANGEN UM ARBEITSPLÄTZE UND AUSLANDSGESCHÄFT

Echte Verhandlungen mit ⁠Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp gab es bisher nicht. Orcel und Orlopp kamen zwar am Rande einer privaten Veranstaltung zu einem kurzen Austausch zusammen, sprachen aber nur über das weitere Vorgehen nach der Übernahme der Kontrolle durch die Unicredit. Doch auch bei der Commerzbank-Chefin hat sich der Ton geändert. "Ich bin optimistisch, dass wir Schritt für Schritt ‌eine gemeinsame Basis in Bezug auf die Unternehmensführung und auch ⁠das Geschäftsmodell finden können", hatte sie bei der Vorlage ⁠der Halbjahreszahlen Anfang August gesagt.

Orcel sieht bei dem Frankfurter Geldhaus großes Potenzial für Kosteneinsparungen. Die Commerzbank bangt bei einer Übernahme um Arbeitsplätze und um ihr umfangreiches Auslandsnetz, mit dem sie den Mittelstand beim Export begleitet. Orcel will der Commerzbank dagegen das eigene Geschäftsmodell überstülpen, das vor allem auf die europäischen Kernmärkte beschränkt ist. In einigen Jahren könnte eine Fusion mit der Unicredit-Tochter HypoVereinsbank anstehen. Das Münchener Institut, das seit mehr als 20 Jahren zur UniCredit gehört, hatten die Italiener deutlich profitabler gemacht - allerdings auf Kosten seiner Relevanz und Tausender Arbeitsplätze.

Die Europäische Zentralbank (EZB), die eine Übernahme genehmigen muss, dürfte trotz einiger Bedenken gegen das Vorgehen der UniCredit wohl Ja zu der Transaktion sagen. In einem Reuters vorliegenden ⁠vertraulichen Dokument kam die EZB zu der vorläufigen Einschätzung, dass es "keinen Grund zur Ablehnung" der Kontrollübernahme der Italiener bei der Commerzbank gebe.

(Mitarbeit Sabine WollrabRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)