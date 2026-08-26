IRW-News: ACCESS Newswire: ZAGENO und ORO Labs gehen eine Partnerschaft ein, um den wissenschaftlichen Einkauf mit der Beschaffung des Konzerns zu verknüpfen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: ZAGENO und ORO Labs gehen eine Partnerschaft ein, um den wissenschaftlichen Einkauf mit der Beschaffung des Konzerns zu verknüpfen

Die Partnerschaft kombiniert die KI-basierte Beschaffungskoordinationsplattform von ORO Labs mit dem wissenschaftlichen Marktplatz und dem Lieferantennetzwerk von ZAGENO, um ein geregeltes, durchgängiges Einkaufserlebnis für die Forschung und Entwicklung im Bereich der Biowissenschaften zu bieten.

BOSTON, MA / ACCESS Newswire / 26. August 2026 / ZAGENO, die wissenschaftliche Beschaffungsplattform, die Forscher mit 75 Millionen Laborprodukten von rund 5.500 Lieferanten verbindet, gab heute eine strategische Partnerschaft mit ORO Labs bekannt, der KI-basierten Plattform zur Beschaffungsorchestrierung.

Die Partnerschaft verbindet die Funktionen von ORO Labs für die unternehmensweite Bedarfserfassung, Workflows und Genehmigungen mit der wissenschaftlichen Produktsuche, dem Marktplatz, dem Lieferantennetzwerk und der Fulfillment-Infrastruktur von ZAGENO. Gemeinsam ermöglichen die Unternehmen einen einheitlichen, geregelten Prozess von der Anfrage und Genehmigung über die Produktauswahl bis hin zur Bestellung und Abwicklung.

Die Beschaffung im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung unterliegt besonderen Anforderungen. Forscher benötigen schnellen, intuitiven Zugriff auf hochspezifische Produkte, während Beschaffungsteams die Einhaltung von Richtlinien, Lieferantenkontrolle und Transparenz über die globalen Einkaufsaktivitäten hinweg benötigen. Getrennte Systeme zwingen Organisationen oft dazu, sich zwischen Schnelligkeit für Wissenschaftler und Kontrolle für die Beschaffung zu entscheiden.

Mit der kombinierten Lösung können Forscher die benötigten Materialien schnell über ZAGENO finden und kaufen, während ORO Labs die unternehmensweite Bedarfserfassung sowie Genehmigungs- und Beschaffungsabläufe koordiniert. Beschaffungsteams behalten die Kontrolle über Richtlinien und die Transparenz der Transaktionen, ohne den Forschungsprozess zu behindern.

Wissenschaftler sollten sich nicht durch fragmentierte Beschaffungssysteme kämpfen müssen, um an die benötigten Materialien zu gelangen, sagte Florian Wegener, CEO von ZAGENO. Gemeinsam verbinden ORO Labs und ZAGENO Konzernbeschaffungsabläufe mit dem wissenschaftlichen Einkauf - von der Anfrage bis zur Abwicklung (Fulfillment) - und tragen so dazu bei, die Forschung zu beschleunigen, während die Beschaffung die Kontrolle behält.

Die kombinierte Lösung ermöglicht es Organisationen:

· einen intuitiven Zugangspunkt für den wissenschaftlichen Einkauf mit Zugriff auf 75 Millionen Laborprodukte von rund 5.500 Lieferanten bereitzustellen.

· die Bedarfserfassung, Genehmigungen, geführte Einkaufsprozesse und die Beschaffungsabläufe auf Konzernebene zu automatisieren;

· Beschaffungsrichtlinien, Lieferantenmanagement und Compliance in jede Transaktion zu integrieren.

· Echtzeit-Transparenz über F&E-Ausgaben über Lieferanten, Projekte, Geschäftsbereiche und Forschungsstandorte hinweg zu gewährleisten.

Die kombinierte Lösung unterstützt bereits ein globales Unternehmen im Bereich Verbrauchergesundheit bei der Modernisierung der wissenschaftlichen Beschaffung in seinen gesamten F&E-Aktivitäten. Durch die Verknüpfung von Konzernabläufen mit dem wissenschaftlichen Einkauf schafft das Unternehmen ein einheitlicheres Erlebnis für Forscher und stärkt gleichzeitig die Lieferantenkontrolle, die betriebliche Effizienz und die Transparenz der Ausgaben.

Die Beschaffung im Konzern sollte es den Mitarbeitern erleichtern - und nicht erschweren -, das zu kaufen, was sie benötigen, sagte Lance Younger, EVP, EMEA GM und Global Alliances bei ORO Labs. Die Forschung und Entwicklung im Bereich Biowissenschaften erfordert sowohl die Flexibilität eines spezialisierten wissenschaftlichen Marktplatzes als auch die Intelligenz und Steuerung einer koordinierten Beschaffung. Unsere Partnerschaft mit ZAGENO vereint diese Fähigkeiten in einem einheitlichen Erlebnis.

Im Rahmen der Partnerschaft werden ORO Labs und ZAGENO Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Verbrauchergesundheit dabei unterstützen, Menschen, Systeme, Lieferanten und Arbeitsabläufe über den gesamten Beschaffungszyklus in der Forschung und Entwicklung hinweg miteinander zu vernetzen.

Über ZAGENO

ZAGENO ist die KI-gestützte wissenschaftliche Beschaffungsplattform und der Marktplatz für Forschung und Entwicklung in den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Verbrauchergesundheit. ZAGENO verbindet Forscher mit 75 Millionen Laborprodukten von rund 5.500 Lieferanten und lässt sich gleichzeitig in Systeme der Konzernbeschaffung integrieren. Die Plattform vereinfacht die Produktsuche und den Einkauf, verbessert die Lieferantenkontrolle und die Transparenz der Ausgaben und hilft Unternehmen dabei, ihre Forschung zu beschleunigen und gleichzeitig die Kontrolle des Konzerns zu wahren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zageno.com.

Über ORO Labs

ORO Labs ist eine agentische Plattform zur Beschaffungsorchestrierung, die eine mühelose Benutzererfahrung bietet, damit Unternehmen Durchlaufzeiten verkürzen, Risiken verringern und agil auf Veränderungen reagieren können. Die No-Code-Plattform wurde speziell entwickelt, um die Komplexität im Beschaffungswesen zu bewältigen. Zu den Kunden zählen The Coca-Cola Company, Novartis, Danone, Kyndryl, Roche, Liberty Global und Booking.com.

Weitere Informationen finden Sie unter www.orolabs.ai.

Medienkontakte

Für ZAGENO: Ivana Visnjic-Lynch, Senior Marketing Manager, ivana.visnjic-lynch@zageno.com

Für ORO Labs: Corporate Ink, orolabs@corporateink.com

QUELLE: ZAGENO

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85617

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85617&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.