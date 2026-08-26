IRW-News: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions ändert die Bedingungen seiner 1,0-Mio.-$-Privatplatzierung und präsentiert seine Fortschritte in der Vermarktungsstrategie zu STREAMTM bei der American Chemical Society Conference

IRW-PRESS: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions ändert die Bedingungen seiner 1,0-Mio.-$-Privatplatzierung und präsentiert seine Fortschritte in der Vermarktungsstrategie zu STREAMTM bei der American Chemical Society Conference

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Vancouver, British Columbia / 25. August 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) (Argo oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Bedingungen seiner am 17. August 2026 angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) abgeändert wurden.

Im Rahmen der abgeänderten Bedingungen schlägt das Unternehmen die Ausgabe von bis zu 1.250.000 Wertpapiereinheiten (jeweils eine Einheit) zum Preis von 0,80 $ pro Einheit vor, um daraus einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.000.000 $ zu generieren (die abgeänderte Platzierung). Die Platzierung wurde zuvor mit einem Preis von 1,00 $ pro Einheit ausgewiesen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Jahres ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Ausübungspreis von 1,00 $ pro Aktie.

Die abgeänderte Platzierung beinhaltet eine Mehrzuteilungsoption für bis zu 250.000 zusätzliche Einheiten zum Preis von 0,80 $ pro Einheit, was nach Ermessen des Unternehmens einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 200.000 $ einbringen könnte. Bei vollständiger Ausübung würde die Mehrzuteilungsoption in einer abgeänderten Platzierung von bis zu 1.500.000 Einheiten resultieren, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.200.000 $ entspricht.

Im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sind die gemäß der abgeänderten Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzlich vorgeschriebene Sperrfrist von vier Monaten und einen Tag gebunden. Das Unternehmen hat in Verbindung mit der abgeänderten Platzierung die Möglichkeit, Vermittlungshonorare in Form von Finder's Fees im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der Canadian Securities Exchange (die CSE) zu entrichten. Für den Abschluss der abgeänderten Platzierung sind alle erforderlichen Zulassungen, einschließlich der Genehmigung seitens der CSE, einzuholen.

Verwendung der Erlöse - Ausbau der Vermarktungsstrategie zu STREAM

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der abgeänderten Platzierung für den Ausbau seiner Vermarktungsstrategie für STREAM zu verwenden, wo es vor allem um die Sicherung und Entwicklung einer Betriebsstätte im Großraum Chicago (Illinois), die Weiterentwicklung der STREAM-Technologie und des dazugehörigen geistigen Eigentums sowie den Aufbau einer Graphenraffinerie geht. Ein Teil des Erlöses wird für allgemeine betriebliche Zwecke und für das Working Capital verwendet.

STREAM wurde bei der Firma Grapherry, Inc. unter der Leitung von Dr. Vikas Berry entwickelt und ist eine proprietäre Plattform für die Herstellung von Graphen. Argo hat die Exklusivlizenz erworben und aus vertraglicher Sicht die Möglichkeit, die Plattform zur Gänze zu erwerben. Die Technologie ist darauf ausgelegt, sowohl STREAM-G-Graphen als auch STREAM-O-Graphenoxid aus kohlenstoffreichen Ausgangsmaterialien herzustellen und ermöglicht Argo die Entwicklung sogenannter Advanced Materials für vielfältige Anwendungen und Märkte.

Argo präsentiert seine Strategie zur Umwandlung von Abfallstoffen in Graphen auf der American Chemical Society Conference

Dr. Vikas Berry, CEO von Argo, hat vor kurzem die Strategie STREAM zur Umwandlung von Abfallstoffen in Graphen auf dem Symposium der American Chemical Society zur Förderung einer Kreislaufwasserwirtschaft präsentiert. In der Präsentation wurde auf das Potenzial hingewiesen, kohlenstoffreiche Klärschlämme aus Abwasserbehandlungsanlagen mit Hilfe von Argos Plattform STREAM in hochwertiges Graphen umzuwandeln. Dies eröffnet einen Weg für das Upcycling von kohlenstoffhaltigen Abfällen zu modernen Werkstoffen bzw. Advanced Materials. In dieser Arbeit kommt auch Argos weitergefasste Vision zum Ausdruck, einen Kreislauf zu schaffen, in dem Stoffe, die traditionell als Abfall gelten, zu Rohstoffen für Advanced Materials werden können, die anschließend in Batterien, im Bauwesen, in Verbundwerkstoffen sowie in anderen industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen.

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Dr. Vikas Berry, CEO von Argo, präsentierte STREAM, die Strategie zur Umwandlung von Abfallstoffen in Graphen, auf dem Symposium der American Chemical Society zur Förderung einer Kreislaufwasserwirtschaft.

Argo forciert die Entwicklung der Anwendung mit einem Sommer-Testprogramm

Während der Sommermonate waren Argo und Grapherry mit der Weiterentwicklung von Anwendungstests zum Einsatz von Graphen für die Modifizierung der Zementmatrix sowie in Polymerverbundstoffen beschäftigt. Sie erhielten dabei wertvolle Unterstützung von auszubildenden Fachkräften aus dem Großraum Chicago. Die Arbeiten umfassten die Herstellung und Charakterisierung von Graphen, die Evaluierung von Methoden zur Materialeinbindung sowie die Erhebung von Anwendungsdaten. In diesem Programm zeigt sich Argos strategischer Ansatz, skalierbare Produktionsprozesse und nachgelagerte Anwendungen nebeneinander zu entwickeln.

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Dr. Vikas Berry, CEO von Argo, und das Sommer-Forschungsteam bei den Tests zum Einsatz von Graphen für die Zementmodifizierung und in Polymerverbundstoffen.

Argo arbeitet an der Weiterentwicklung von STREAM in Richtung kommerzielle Produktion und evaluiert daneben auch Anwendungen in den Bereichen Energiespeicherung und Batterien, KI-Infrastruktur und Rechenzentren, Halbleiter und fortschrittliche Elektronik, Bauwesen, Verbundwerkstoffe, Landwirtschaft, Beschichtungen sowie weitere industrielle Anwendungen.

Dr. Vikas Berry, Chief Executive Officer von Argo, meint dazu: Jahrzehntelang wurde Graphen darüber definiert, was es leisten könnte. Mit STREAM konzentrieren wir uns nun darauf, was daraus im industriellen Maßstab werden kann. Wir widmen uns dem Aufbau einer Graphenraffinerie zur Herstellung von Graphen und Graphenoxid, die dann direkt mit den Branchen, die diese Werkstoffe benötigen, vernetzt werden soll. Die aktuelle Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau dieser Produktionsplattform und zur Weiterentwicklung von Anwendungen in den Bereichen Batterien, Bauwesen, Verbundwerkstoffe, KI-Infrastruktur sowie in anderen Märkten mit hoher Wertschöpfung.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf fortschrittliche Materialien spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das Graphentechnologien auf der Basis der proprietären Produktionsplattform STREAM entwickelt und vermarktet; die Plattform wurde exklusiv von Grapherry lizenziert, wobei eine Option auf den vollständigen Erwerb besteht. Unter der Leitung von CEO Dr. Vikas Berry entwickelt Argo eine vertikal integrierte Graphen-Raffinerieplattform, die darauf ausgelegt ist, die Produktion von Graphen und Graphenoxid mit Anwendungsentwicklung, industriellen Tests und Kommerzialisierung zu verknüpfen.

Das Unternehmen evaluiert STREAM-Materialien für verschiedene Industriemärkte, unter anderem Energiespeicherung, KI-Infrastruktur, Halbleiter und fortschrittliche Elektronik, Bauwesen, Verbundwerkstoffe, Landwirtschaft, Beschichtungen und weitere neu entstehende Anwendungen. Die Strategie von Argo vereint die Produktion von fortschrittlichen Materialien, die Entwicklung von Anwendungen, Tests, Branchenkooperationen und die Vermarktung.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbor-Bestimmungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: robert.intile@argographene.com

Tel: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

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