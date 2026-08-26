IRW-News: Copper One Resources Corp.: Copper One gibt Update hinsichtlich laufender Bohrungen auf Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda

IRW-PRESS: Copper One Resources Corp.: Copper One gibt Update hinsichtlich laufender Bohrungen auf Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda

Vancouver, BC - 26. August 2026 / IRW-Press /Copper One Resources Corp. (Copper One) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das vollständig finanzierte, 2.400 m umfassende Diamantbohrprogramm des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (Redonda oder das Konzessionsgebiet) auf West Redonda Island in der Vancouver Mining Division in British Columbia fortgesetzt wird.

Bohrloch RED-26-02, das mit einer Neigung von -55 Grad gebohrt wird und eine Tiefe von insgesamt etwa 500 m erreichen soll, ist bereits über 200 m vorangekommen. Geologische Merkmale und visuelle Mineralisierungen, die mit dem angestrebten Porphyr-Kupfer-Molybdän-System übereinstimmen, wurden ab einer Bohrlochtiefe von etwa 20 m und in weiteren Teilen des bis dato gebohrten Bohrlochs beobachtet. Diese Beobachtungen sind vorläufig, und das Vorkommen, der Gehalt sowie die Kontinuität der Mineralisierung können erst durch Laboranalysen ermittelt werden. Die Kernprotokollierung und Probenahmen sind im Gange und die Analyseergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen und geprüft wurden.

2026_08_26_CEXY_de_Prcom.001

Abbildung 1: Mineralisierter Bohrkern von Bohrloch RED-26-02 in einer Bohrlochtiefe von etwa 150 m. Visuelle Beobachtungen sind vorläufig und Mineralgehalt sowie Erzgehalt können nur durch Laboranalysen bestätigt werden.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Copper One, sagte: Die geologischen Beobachtungen und visuellen Mineralisierungen, auf die wir in Bohrloch RED-26-02 ab einer Bohrlochtiefe von etwa 20 m gestoßen sind, stimmen uns zuversichtlich. Das Bohrloch ist bereits über 200 m vorangekommen und soll eine Tiefe von insgesamt etwa 500 m erreichen. Im Rahmen der weiteren Bohrungen gehen wir davon aus, dass das Bohrloch das Potenzial aufweist, auf eine zusätzliche Mineralisierung zu stoßen, während die südliche Erweiterung, die Geometrie und die Kontinuität des Kupfer-Molybdän-Systems Redonda erprobt werden. Visuelle Beobachtungen sind vorläufig und wir freuen uns darauf, die Analyseergebnisse bekannt zu geben, sobald diese vorliegen und geprüft wurden.

Redonda beherbergt ein unzureichend erkundetes Porphyr-Kupfer-Molybdän-System innerhalb der Coast Suture Zone in British Columbia, einem geologischen Gürtel, der vielversprechend für Porphyr-Kupfer-Mineralisierungen ist. Aufbauend auf historischen Bohrungen, Schürfgrabungen, geophysikalischen Flugvermessungen und jüngsten Geländekartierungen wurde das Bohrprogramm konzipiert, um bekannte mineralisierte Systeme anzupeilen und deren Geometrie und Kontinuität weiter zu definieren.

2026_08_26_CEXY_de_Prcom.002

Abbildung 2: Lage der für 2026 geplanten Bohrstandorte auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, West Redonda Island, British Columbia.

Redonda ergänzt das Flaggschiff-Projekt des Unternehmens, das Projekt Majuba Hill in Nevada, und bietet den Aktionären Zugang zu zwei Kupfersystemen in Distriktgröße in einer Zeit wachsender globaler Nachfrage, die durch Elektrifizierung, KI-Infrastruktur, Rechenzentren, Verteidigung und die Modernisierung der Stromnetze angetrieben wird.

Das Unternehmen hat die Bohrplanung und Logistik abgeschlossen und vier erste Bohrstandorte wurden bereits vermessen und markiert. Die Bohrarbeiten sind nun im Gange. Das Programm für 2026 sieht die Durchführung von Diamantbohrungen über eine Länge von etwa 2.400 Metern (7.874 Fuß) vor, wobei je nach den Ergebnissen möglicherweise weitere Bohrlöcher hinzukommen können.

Zur Durchführung des Bohrprogramms 2026 hat Copper One das Unternehmen Paradigm Drilling Ltd. (Paradigm Drilling) beauftragt, das einen hydraulischen, auf Raupenfahrwerk montierten Diamantbohrer vom Typ Boyles T-75 einsetzt, der mit NQ-Bohrwerkzeugen ausgestattet ist und Zielgebiete bis in Tiefen von über 600 Metern (1.969 Fuß) untersuchen kann.

Die Explorationsstrategie für 2026 stützt sich auf den technischen Bericht zum Konzessionsgebiet Redonda, der von W.B. Lennan, P.Geo., erstellt und im März 2026 im SEDAR+-Profil des Unternehmens hinterlegt wurde. Herr Lennan hat das geplante Bohrprogramm geprüft und stimmt dessen Zielsetzungen, Bohrzielen und Planung zu.

Das Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda umfasst neun Mineralclaims mit einer Fläche von etwa 2.746 Hektar (6.786 Acres) auf West Redonda Island in der Vancouver Mining Division in British Columbia. Das Konzessionsgebiet beherbergt ein großes Porphyr-Kupfer-Molybdän-System, das seit den späten 1960er-Jahren in unregelmäßigen Abständen durch geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen, geophysikalische Vermessungen, Schürfgrabungen und Diamantkernbohrungen erkundet wurde. Die historischen Explorationsarbeiten von Teck Resources Ltd. (ehemals Teck Corp.) im Jahr 1979 umfassten neun NQ-Diamantkernbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.681 Metern (5.515 Fuß), während nachfolgende Betreiber zusätzliche Bohrungen, Schürfgrabungen und geophysikalische Flugvermessungen durchführten, die das Verständnis des mineralisierten Systems weiter vertieften. Im Rahmen der historischen Exploration wurden mehrere mit Kupfer und Molybdän mineralisierte Zonen identifiziert, die im Streichen und in der Tiefe noch offen sind und die Grundlage für das Bohrprogramm 2026 bilden. Der im März 2026 eingereichte NI 43-101-konforme technische Bericht des Unternehmens enthält historische Explorationsdaten, aktuelle Bohrergebnisse und aktualisierte geophysikalische Informationen, die bei der Planung des Bohrprogramms 2026 herangezogen wurden.

Das Bohrprogramm 2026 baut auf den umfangreichen historischen Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet auf, darunter frühere Diamantkernbohrungen, Schürfgrabungen und geophysikalische Flugvermessungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Ziele einen logischen nächsten Schritt bei der Bewertung des Explorationspotenzials des Konzessionsgebiets in Distriktgröße darstellen.

Zu den Hauptzielen der Bohrkampagne 2026 gehören:

- Durchführung von Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 2.400 Metern (7.874 Fuß).

- Bohrungen von zunächst vier Bohrplattformen aus, wobei Flexibilität besteht, bei Bedarf weitere Bohrungen zu absolvieren.

- Verfolgung der bekannten Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in Richtung Süden unter Verwendung integrierter Daten aus geophysikalischen Flugvermessungen, historischen Schürfgrabungen und früheren Flachbohrungen.

- Bewertung des Potenzials zur Erweiterung der derzeit erkannten Streichlänge des mineralisierten Systems auf mehr als einen Kilometer (0,62 Meilen).

- Bessere Bestimmung der Ausrichtung, Geometrie und Kontinuität des mineralisierten Systems zur Unterstützung künftiger Step-out-Bohrungen.

Ein Schwerpunkt wird auf dem südlichen Ausläufer des Systems liegen, wo jüngste Feldbeobachtungen eine möglicherweise bisher nicht erkannte mineralisierte Zone identifiziert haben, die entlang einer historischen Forststraße östlich des Haupttrends zutage tritt. Diese neu freigelegte mineralisierte Zone wird im Rahmen des Feldprogramms systematisch kartiert und beprobt und könnte in Abhängigkeit von den Analyseergebnissen zu einem zusätzlichen Bohrziel werden.

Zur Unterstützung des Programms hat Copper One den erfahrenen Porphyr-Kupfer-Geologen Bernhardt Augsten, P.Geo., hinzugezogen, der die geologischen Aufzeichnungen während der Kampagne überwacht.

2026_08_26_CEXY_de_Prcom.003

Abbildung 1: Karte der auf den Pol reduzierten luftgestützten magnetischen Vermessung mit historischen Bohrkragen und geplanten Bohrstandorten für 2026 auf dem Projekt Redonda.

Zusammenarbeit mit der Klahoose First Nation

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, während der gesamten Explorationskampagne 2026 eng mit der Klahoose First Nation (Klahoose) zusammenzuarbeiten. Copper One hat sich verpflichtet, der lokalen Beschäftigung, den Ausbildungsmöglichkeiten sowie der Einbindung von Unternehmen, die sich im Besitz der Klahoose befinden oder mit ihr verbunden sind, wo immer möglich Vorrang einzuräumen. Im Rahmen dieser Verpflichtung hat das Unternehmen ein Mitglied der Klahoose mit dem Halbieren der Bohrkerne beauftragt und wird während des Programms das Arbeitsboot der Klahoose für den Seetransport nutzen.

Während der gesamten Kampagne wird das Unternehmen den ständigen Austausch mit der Klahoose durch regelmäßige Kommunikation über Explorationsaktivitäten, Arbeitspläne und Projektmeilensteine aufrechterhalten und dabei gegebenenfalls Rückmeldungen der Gemeinschaft in die Feldarbeiten einbeziehen. Alle Explorationsaktivitäten werden in Übereinstimmung mit den Protokollen zum Schutz des kulturellen Erbes, den bewährten Umweltpraktiken und der Verpflichtung zur verantwortungsvollen Mineralexploration innerhalb des traditionellen Territoriums der Klahoose durchgeführt.

Das Unternehmen wird weiterhin in Zusammenarbeit mit Vertretern der Klahoose den Zugang zu den Standorten, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte sowie die Umweltüberwachung koordinieren und weitere Möglichkeiten ausloten, um während der fortschreitenden Explorationsaktivitäten einen langfristigen Kapazitätsaufbau, die Entwicklung von Kompetenzen und eine sinnvolle wirtschaftliche Teilhabe zu unterstützen.

Über Redonda

Das Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda ist ein Porphyr-Kupfer-Molybdän-Explorationsprojekt in Distriktgröße, das sich auf West Redonda Island in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt umfasst neun Mineralclaims mit einer Fläche von etwa 2.746 Hektar (6.786 Acres) und liegt innerhalb der sehr aussichtsreichen Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der bekanntermaßen bedeutende porphyrische Kupfer- und Skarn-Mineralisierungen beherbergt.

Redonda liegt in der Coast Suture Zone zwischen dem Wrangellia Terrane und dem Coast Plutonic Complex. Dioritische Intrusionen des Coast Plutonic Complex aus der frühen Kreidezeit werden von mindestens drei späteren Intrusionsphasen durchschnitten: (i) einem Quarzpfropfen; (ii) einem breiten hornblendereichen Gang, der auf einer freigelegten Länge von ungefähr 600 Metern (1.969 Fuß) lokal brekziiert ist; und (iii) mehreren kleineren Feldspatgängen in der Nähe des südwestlichen Randes des hornblendereichen Körpers. Die Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist entlang des Hornblendegangs, insbesondere in den Brekzienzonen, am stärksten konzentriert. Der geologische Rahmen weist mehrere Gemeinsamkeiten mit nahe gelegenen Porphyrsystemen auf, darunter die Kupfer-Molybdän-Lagerstätte OKover, die sich etwa 34 km (21 Meilen) südöstlich (nördlich von Powell River) befindet, sowie die Kupferlagerstätte Gambier in Howe Sound.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One hält zudem eine Beteiligung von 100 % am Projekt Sport in Utah und erweitert damit das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorationsprojekten.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und die Schaffung langfristigen Werts für die Aktionäre durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.:

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.copperone.com

LIKEN UND FOLGEN

X.COM, LinkedIn

2026_08_26_CEXY_de_Prcom.004

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, schlägt vor, schätzt, kann, wird, könnte, sollte, Potenzial, Ziele und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich der Fortsetzung, des Zeitplans, des Umfangs und des Abschlusses des vom Unternehmen geplanten, 2.400 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms im Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda; der geplanten Tiefe des aktuellen Bohrlochs; des Abschlusses der Bohrungen an vier ersten Bohrstandorten und der möglichen Hinzunahme weiterer Bohrlöcher oder Ziele; des Zeitplans und des Erhalts von Analyseergebnissen; zukünftiger geologischer Beobachtungen, Kernprotokollierungen, Probenahmen, Kartierungen und Laboranalysen; der Erkundung und möglicher Erweiterung des bekannten Kupfer-Molybdän-Systems nach Süden; der Interpretation, Ausrichtung, Geometrie, Kontinuität, Streichlänge, Ausdehnung und Bedeutung der Mineralisierung bei Redonda; der möglichen Identifizierung und Bewertung einer neu freigelegten mineralisierten Zone; zukünftiger Explorationsaktivitäten und technischer Studien; der fortgesetzten Einbindung bzw. des fortgesetzten Austauschs mit der Klahoose First Nation; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralprojekte voranzutreiben und ausreichende Finanzmittel für zukünftige Explorationsprogramme zu beschaffen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu diesen Annahmen gehört unter anderem, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das geplante 2.400-Meter-Bohrprogramm wie derzeit vorgesehen fortzusetzen und abzuschließen; dass das aktuelle Bohrloch die geplante Tiefe erreichen wird; dass die Analyseergebnisse innerhalb der erwarteten Zeitrahmen vorliegen werden; dass das erforderliche Personal, die Bohrausrüstung, Auftragnehmer, Dienstleistungen, Genehmigungen und Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen weiterhin zur Verfügung stehen werden; dass der Zugang zum Standort sowie die Wetter- und Betriebsbedingungen eine Fortsetzung der Explorationsaktivitäten ohne wesentliche Störungen ermöglichen werden; dass die Einbindung der Klahoose First Nation wie erwartet fortgesetzt wird; und dass die geologischen Interpretationen des Unternehmens weiterhin durch zusätzliche Explorationsdaten gestützt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Verzögerungen bei Bohrungen, Probenahmen und beim Erhalt von Analyseergebnissen; die Möglichkeit, dass Analyseergebnisse visuelle Beobachtungen oder geologische Interpretationen nicht bestätigen; Änderungen an Bohrzielen und Explorationsplänen aufgrund neuer Informationen; betriebliche und technische Schwierigkeiten; die Verfügbarkeit und die Kosten von Bohrgeräten, Auftragnehmern und qualifiziertem Personal; ungünstige Wetterbedingungen; Zugangsbedingungen auf dem Seeweg oder Standortbedingungen; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Risiken; Anforderungen hinsichtlich der Konsultation und Einbindung indigener Gemeinschaften; Schwankungen der Rohstoffpreise und der Finanzmärkte; der spekulative Charakter der Mineralexploration; das Fehlen einer definierten Mineralressource bei Redonda; die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche. Weitere Risikofaktoren sind in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85618

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85618&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA21751T1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.