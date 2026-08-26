IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash meldet eine robuste Kalimineralisierung in BA-006 in Küstennähe, wobei neue Kalizyklen durchteuft wurden und die Kalimineralisierung auf seinem Kaliprojekt Banio in Gabun nach Südwesten erweitert wurde

IRW-PRESS: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash meldet eine robuste Kalimineralisierung in BA-006 in Küstennähe, wobei neue Kalizyklen durchteuft wurden und die Kalimineralisierung auf seinem Kaliprojekt Banio in Gabun nach Südwesten erweitert wurde

26. August 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrung BA-006 im nördlichen Zielgebiet seines Kaliprojekts Banio in Gabun fertiggestellt wurde. Im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms von Millennial wurde die Bohrung BA-006 bis in eine Tiefe von 674 m niedergebracht; sie durchteufte die evaporitführende Salzsequenz von etwa 332 m bis zur Bohrlochsohle und ist zur Tiefe offen. Innerhalb der Salzsequenz durchteufte BA-006 eine etwa 80 m mächtige Kalimineralisierung in Flözen, die durch Wechsellagerungen von Carnallit und Halit gekennzeichnet sind.

Farhad Abasov, Chairman von Millennial, erklärte: Millennial ist begeistert, ein weiteres äußerst erfolgreiches Bohrergebnis auf dem Kaliprojekt Banio bekannt zu geben. Die Ergebnisse dieser Bohrung sind in vielerlei Hinsicht von Bedeutung:

1) Die Bohrung BA-006 war die erste Bohrung, die in der Nähe des neu erworbenen Konzessionsgebiets näher an der Küste, südwestlich der bisherigen Bohrungen, niedergebracht wurde.

2) Die Bohrung hat erneut einen bedeutenden Abschnitt mit Wechsellagerungen von Carnallit und Halit bestätigt, einschließlich zahlreicher mächtiger Carnallit-Kali-Flöze mit einer kumulativen Kalimineralisierung von insgesamt etwa 80 m.

3) Diese neue Bohrung erweitert die Grundfläche des bekannten Kalivorkommens deutlich nach Südwesten hin über das Gebiet der aktuellen Mineralressourcenschätzung (MRE) hinaus.

4) Dies ist ein strategisch wichtiges Gebiet für das Unternehmen, da es näher an der Küste und näher am geplanten Standort für den Tiefwasserhafen liegt.

5) Es ist wichtig, anzumerken, dass diese Bohrung die Zyklen IX und X durchteuft hat, die zuvor auf dem Projekt noch nicht beobachtet worden waren, was auf potenzielle zusätzliche Kaliflöze im Westen hindeutet.

6) Die Mineralisierung ist in der Tiefe offen, was darauf hindeutet, dass wir über ein noch größeres Potenzial zur Erweiterung der Ressource verfügen. Wir freuen uns darauf, die detaillierte Protokollierung und Probenahme dieser Kalihorizonte abzuschließen und die entsprechenden Analyseergebnisse zu erhalten. Sobald alle Bohrdaten ausgewertet und zusammengestellt sind, wird eine aktualisierte MRE erstellt, die eine wichtige Grundlage für die laufende endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) bilden wird. Die DFS verläuft weiterhin planmäßig und soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Die Bohrung BA-006 wurde etwa 4 km westlich von Bohrung BA-001 angesetzt und diente dazu, die westliche Ausdehnung der in Bohrung BA-001 angetroffenen Kalimineralisierung sowie die südliche Ausdehnung von BA-002 zu untersuchen (siehe Abbildung 1). Vorläufige Protokollierungen von BA-006 deuten darauf hin, dass etwa 6 Evaporitzyklen (Zyklen V bis X) durchteuft wurden, wobei in jedem Zyklus eine Kalimineralisierung angetroffen wurde. Es ist wichtig, anzumerken, dass BA-006 die Zyklen IX und X durchteufte, die zuvor auf dem Projekt noch nicht angetroffen worden waren, was darauf hindeutet, dass die Mächtigkeit der Kalimineralisierung nach Westen hin zunehmen könnte. Bedeutsam ist zudem, dass das Ende von BA-006 im Zyklus V in der Kalimineralisierung darauf zurückzuführen war, dass die Tiefengrenze der Bohranlage erreicht wurde, und die Mineralisierung in der Tiefe offenbleibt, da die Zyklen IV und III bereits von den Bohrungen BA-002 und BA-001 durchteuft wurden.

Die Überprüfung des Bohrkerns aus BA-006 zeigt ausgeprägte horizontale Schichtflächen, die von wechsellagerndem Halit und Carnallit dominiert werden (siehe Fotos 1 und 2 unten). Eine Schätzung der kumulativen Mächtigkeit der wichtigsten Carnallit-Flöze auf der Grundlage der vorläufigen Bohrkernprotokollierung ergibt insgesamt etwa 80 m. Die detaillierte Bohrkernprotokollierung und die abschließende Interpretation des Evaporitzyklus sowie die Identifizierung der Flöze, ebenso wie die geophysikalischen Bohrlochvermessungen, sind noch im Gange. Die Aufbereitung der Bohrkerne und die Probenahme werden in den nächsten Wochen abgeschlossen sein, und die Proben werden an den Saskatchewan Research Council zur Analyse geschickt.

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Abbildung 1: Lage von BA-006 und der geplanten Bohrungen mit dem Umriss der MRE 2025.

Ziel des Phase-2-Programms war es, das Vorkommen kalireicher Horizonte in der Tiefe und seitlich zu untersuchen und geologische Daten zur Kontinuität und zu den Eigenschaften der Kalimineralisierung jenseits der aktuellen, im Jahr 2025 fertiggestellten MRE zu liefern. Die Identifizierung weiterer in BA-006 umrissener Kalihorizonte hat die bekannte Kalimineralisierung nach Südwesten erweitert und könnte möglicherweise die berechneten Ressourcen des Projekts erhöhen, die derzeit eine MRE (Kategorie nachgewiesen) von 648,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 15,7 % KCl, eine MRE (Kategorie angedeutet) von 1,8 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl sowie eine MRE (Kategorie vermutet) von 3,56 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl umfassen (siehe Pressemitteilungen vom 29. Dezember 2025 und 17. November 2025). Die geologischen Daten aus BA-006 werden in eine aktualisierte MRE einfließen, deren Fertigstellung bis Ende 2026 im Rahmen der Durchführung der oben genannten endgültigen Machbarkeitsstudie geplant ist.

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Foto 1: Roter, carnallitreicher Bohrkern aus BA-006, mit wechsellagerndem gebändertem Carnallit und gebändertem Halit in einer Tiefe von ca. 491,3 m bis 4.495,3 m.

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Foto 2: Roter, carnallitreicher Bohrkern aus BA-006 mit Wechsellagen von Carnallit und geschichtetem Halit in einer Tiefe von ca. 662,3 m bis 665,3 m

Das Unternehmen hat zudem Micon International in Zusammenarbeit mit Zenito Ltd. und Agapito Associates LLC beauftragt, die endgültige Machbarkeitsstudie für das Kaliprojekt Banio zu beschleunigen und abzuschließen. Die ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH wird das Projekt weiterhin unterstützen, indem sie geologisches Fachwissen zum Gabun-Kongobecken bereitstellt und das laufende Bohrprogramm mit geologischen Interpretationen begleitet.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo. (Ontario), einem Direktor des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Wenn Sie mehr über Millennial Potash Corp. erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter Tel.: (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotash.com.

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MILLENNIAL POTASH CORP.

Farhad Abasov

Chair of the Board of Directors

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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