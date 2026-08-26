IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One treibt seine globale LFP-Kathodenstrategie voran, da die Nachfrage aus den Bereichen Energiespeicherung, Elektrofahrzeuge und Verteidigung zunimmt

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One treibt seine globale LFP-Kathodenstrategie voran, da die Nachfrage aus den Bereichen Energiespeicherung, Elektrofahrzeuge und Verteidigung zunimmt

Highlights

- Die weltweite Nachfrage im Hinblick auf Lithiumeisenphosphat (LFP) steigt in den Bereichen Energiespeicherung, Elektrofahrzeuge und Verteidigung rasant an

- Politische Maßnahmen der kanadischen, US-amerikanischen und europäischen Regierungen schaffen neue Chancen für die lokale Produktion von LFP

- Nano One will diese Märkte durch seine Strategien im Bereich Lizenzierung und Partnerschaften mit Entwicklungsgesellschaften (DevCos) erschließen - mit dem Ziel, eine kapitalarme Struktur für den Aufbau industrieller Produktionskapazitäten zu schaffen.

Vancouver (Kanada), den 26. August 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, bekräftigt seine Strategie zur Befriedigung der weltweiten Nachfrage im Hinblick auf Lithium-Eisenphosphat (LFP) als Kathodenaktivmaterial. Das Unternehmen wird bestrebt sein, seine One-Pot-Prozesstechnologie über lokale Entwicklungsunternehmen in regionale Märkte zu lizenzieren, um auf dieser Grundlage regionale Partnerschaften aufzubauen.

Während der Fokus des Unternehmens weiterhin auf den unten aufgeführten Kernmarktsegmenten liegt, beobachtet es auch andere aufkommende Technologien wie Natrium-Ionen-Chemien, um möglicherweise seine Erfahrungen in der Lieferkette bei der Vorqualifizierung von Rohstoffen und der Kreislaufwirtschaft, einschließlich Recycling, zu nutzen.

Wir stehen mit unserem Plädoyer für die Produktion von LFP-Kathoden außerhalb Chinas nicht mehr allein da - die Staats- und Regierungschefs der G7, die US-amerikanischen Vorschriften für die Beschaffung von Verteidigungsgütern und die Internationale Energieagentur haben sich in diesem Jahr alle dieser Forderung angeschlossen. Unsere Aufgabe besteht nun darin, diese Dynamik zu nutzen - indem wir das Projekt in Candiac vorantreiben und DevCos gründen, die Partner und Projektentwicklungsfinanzierung mit unserer Technologie zusammenbringen und so wiederkehrende Einnahmen aus Lizenzen und Dienstleistungen generieren. Ich gehe davon aus, dass diese Bemühungen den Unternehmenswert steigern und das langfristige Wachstum fördern werden, sagte Alex Holmes, Chief Executive Officer von Nano One.

Die weltweite Nachfrage verlagert sich auf lokale Märkte

LFP-Chemien machten im Jahr 2025 rund 60 Prozent der weltweiten Nachfrage im Hinblick auf Lithium-Ionen-Batteriezellen aus - rund 1,0 TWh -, und die jährliche Nachfrage außerhalb Chinas wird bis 2035 voraussichtlich 2,1 TWh erreichen, was rund 168 neuen LFP-Kathodenwerken mit einer Kapazität von jeweils 25.000 Tonnen pro Jahr entspricht Benchmark Mineral Intelligence. (2025). Mine to Grid: 2025 Year in Review.

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LFP ist die dominierende Chemie in Energiespeicheranwendungen und macht mehr als 90 Prozent der Installationen International Energy Agency. (2026). Global Energy Review 2026: Technology-Battery Storage.

, wobei das Wachstum in Nordamerika vor allem durch Speichersysteme für Stromnetze sowie KI-Rechenzentren und die Nachfrage in Europa vor allem durch batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) angetrieben wird.

Die Zulassungen von BEVs in 17 europäischen Märkten stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 33,7 Prozent E-Mobility Europe, New Automotive and FIER Automotive. (2026). Europe EV Sales Top 1 Million in First Half as Demand Accelerates.

. Der adressierbare LFP-Markt außerhalb Chinas wird für 2026 auf etwa 8 bis 10 Milliarden USD jährlich geschätzt, wobei der Markt bis 2035 voraussichtlich auf rund 40 Milliarden USD jährlich anwachsen wird BloombergNEF. (2024). Lithium-Ion Batteries: State of the Industry 2024.

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Regierungen setzen einen Teil dieser Nachfrage in Lokalisierungsanforderungen um. In den USA sieht der National Defense Authorization Act (NDAA) ab 2028 Beschränkungen für Batterien von verbotenen ausländischen Unternehmen vor, wobei die 45X-Fertigungsgutschrift bei 35 USD/kWh beibehalten wird.

Die Europäische Union und die G7 setzen sich für diversifizierte regionale Batterie-Lieferketten ein, während die IEA davor gewarnt hat, dass die im Oktober 2025 angekündigten chinesischen Exportkontrollen die nachgelagerten Zellproduktionskapazitäten außerhalb Chinas gefährden.

Das One-Pot-Verfahren von Nano One ist für dieses Umfeld konzipiert - es stellt Kathodenmaterialien direkt aus nicht-sulfathaltigen Metallen oder Oxiden als Ausgangsmaterial her und umgeht damit die Abhängigkeit von den von China dominierten Vorläufer-Kathodenaktivmaterialien. Die Technologie verringert zudem die Notwendigkeit, bestimmte Abfallströme aus Nebenprodukten zu entsorgen, was sich in manchen Regionen als schwierig erweisen kann, und ebnet so den Weg für eine einfachere Genehmigungserteilung.

Erschließung der Kathodenmärkte über DevCos

Für jeden Zielmarkt plant Nano One die Gründung von oder die Beteiligung an Entwicklungsgesellschaften (DevCos) - Unternehmen im Stil von Joint Ventures, die gegründet werden, um die Entwicklung, Finanzierung, den Bau und möglicherweise den Betrieb von LFP-Kathodenwerken voranzutreiben. Diese DevCos ermöglichen es Nano One, seine Technologie mit regionalen Partnern, Kunden und Kapital zu verbinden.

Anstatt alleiniger Anteilseigner eines Projekts zu sein, strebt Nano One an, die Risiken bei der Entwicklung und Finanzierung solcher Projekte zu minimieren, indem das Unternehmen Technologie, Ingenieursleistungen und Dienstleistungen einbringt, während zukünftige Konsortialpartner das Baukapital und die Abnahmeverpflichtungen übernehmen.

Künftig kann jede Anlage auf Basis ihrer eigenen wirtschaftlichen Tragfähigkeit finanziert werden - eine gängige Praxis bei der Lizenzierung industrieller Technologien, die dem Unternehmen ein kapitalärmeres Entwicklungsmodell ermöglicht und ihm zudem die Kapazität verschafft, mehrere Wachstumsprojekte in verschiedenen Regionen parallel zu verfolgen.

Im Rahmen seiner Design One Build Many-Strategie beabsichtigt das Unternehmen, seine One-Pot-Verfahrenstechnologie über flexible Einführungswege zu lizenzieren - von einer direkten Technologielizenz bis hin zu einem vollständig integrierten Paket -, die auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

Nano One strebt die Erzielung von Lizenzeinnahmen und Lizenzgebühren (Royalties) an, ergänzt durch Unterstützungsleistungen über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg - von der Entwicklung vor der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) über Bau und Inbetriebnahme bis hin zum Hochlauf sowie zum laufenden Betrieb und zur Wartung (O&M). Das Geschäftsmodell soll umsichtig und wiederholbar sein: das Risiko jeder Anlage reduzieren, die Bilanz des Unternehmens kapitalarm halten und mit zunehmender Zahl der Anlagen wiederkehrende, margenstarke Umsätze zu steigern.

Umsetzung

Am 23. Juli 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass die detaillierte Planung für die Kapazitätserweiterung in Candiac zu 85 Prozent abgeschlossen sei und die Inbetriebnahme der erweiterten Produktionslinie mit einer Kapazität von rund 800 Tonnen pro Jahr derzeit für das erste Halbjahr 2027 angestrebt werde. Die bestehende Pilotanlage mit einer Kapazität von rund 200 Tonnen pro Jahr unterstützt bereits die Probenahme durch Kunden und die Produktqualifizierung. Derzeit laufen Gespräche über die Lieferung kleiner Mengen an Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Energiespeicherung, wobei erste kommerzielle Vereinbarungen für Ende 2026 angestrebt werden.

Nano One geht davon aus, in den kommenden Monaten weitere Informationen zum Fortschritt dieser Strategie zu veröffentlichen, darunter einen speziellen Bericht über die Initiativen zur Qualifizierung der Lieferkette und die Gründung der DevCo-Vehikel.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der USA, Québecs und British Columbias erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

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Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, voraussehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, könnte, wird, sollte, laufend, Ziel, Zielsetzung, potenziell oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Strategie des Unternehmens, die weltweite Nachfrage im Hinblick auf LFP durch die Lizenzierung seiner One-Pot-Prozesstechnologie in regionalen Märkten sowie durch die Gründung von oder die Beteiligung an Entwicklungsgesellschaften (DevCo) zu befriedigen; die erwartete Struktur, die Vorteile und der kapitalarme Charakter des DevCo-Modells, einschließlich der Möglichkeit, die Technologie von Nano One mit regionalen Partnern, Kunden und Kapital zu kombinieren und mehrere Wachstumsprojekte in verschiedenen Regionen zu verfolgen; die erwartete globale und regionale Nachfrage sowie Wachstumsprognosen für LFP-Kathoden-Aktivmaterial und Batteriezellen, einschließlich der prognostizierten Nachfrage außerhalb Chinas, der Anzahl der erforderlichen LFP-Kathodenwerke sowie der Größe und des Wachstums des adressierbaren LFP-Marktes; die erwarteten Auswirkungen staatlicher Maßnahmen, einschließlich des NDAA, der 45X-Fertigungsgutschrift, der Verpflichtungen der EU und der G7 zur Diversifizierung der Lieferketten sowie der chinesischen Exportkontrollen, auf die Nachfrage nach lokalisierter LFP-Produktion; die erwarteten Vorteile des One-Pot-Verfahrens, einschließlich seiner Fähigkeit, die von China dominierten Lieferketten für Vorläufer-Kathodenaktivmaterial (CAM) zu umgehen, die Entsorgung von Nebenprodukten zu reduzieren und einen einfacheren Weg zur Genehmigungserteilung zu ermöglichen; die Design One Build Many-Strategie des Unternehmens, einschließlich der Lizenzierung eines standardisierten Anlagenkonzepts, das gemeinsam mit Worley Chemetics entwickelt wurde, sowie die erwarteten Einnahmen aus Lizenzgebühren, Tantiemen und Lebenszyklus-Supportleistungen; den Zeitplan und den Abschluss der Kapazitätserweiterung in Candiac, einschließlich der Inbetriebnahme der erweiterten Produktionslinie mit einer Kapazität von ca. 800 tpa, die für das erste Halbjahr 2027 angestrebt wird; die Fähigkeit der bestehenden Pilotanlage, die laufenden Kundenbemusterungen und Produktqualifizierungen zu unterstützen; den Zeitplan für Gespräche über die kommerzielle Belieferung in kleinen Mengen und erste kommerzielle Vereinbarungen mit Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Energiespeicherung, die für Ende 2026 angestrebt werden; die Überwachung und das Potenzial des Unternehmens, seine Erfahrungen in der Lieferkette im Hinblick auf neue Technologien wie Natrium-Ionen-Chemien zu nutzen; die erwarteten Vorteile der Strategie von Nano One zur Steigerung des Shareholder Value und zur Unterstützung des langfristigen Wachstums; sowie die Pläne des Unternehmens, weitere Informationen zu seinen Initiativen zur Qualifizierung der Lieferkette und zur Gründung von DevCo bereitzustellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar und können dies auch nicht sein. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; Handels- und Exportkontrollen, die LFP-Kathodenmaterialien und Produktionsanlagen betreffen; Änderungen der Regierungspolitik oder von Förderprogrammen, einschließlich des NDAA, des 45X-Kreditprogramms und anderer Anreizprogramme in Kanada, den USA und Europa; die fristgerechte Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens, einschließlich des Zeitplans für die Kapazitätserweiterung und Inbetriebnahme in Candiac; die Fähigkeit des Unternehmens, DevCo-Vehikel zu gründen und Partner, Kunden sowie Kapital zu akzeptablen Bedingungen zu gewinnen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Kathodenproduktionsanlagen; erfolgreiche Kooperationen mit Worley, OEMs, Bergbauunternehmen, Regierungen oder anderen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen und seine Technologie und Patente über Lizenzen, Joint Ventures, DevCo oder eigenständige Produktion zu vermarkten; die Fähigkeit des Unternehmens, Verhandlungen über kommerzielle Lieferungen innerhalb der erwarteten Zeitrahmen in verbindliche Vereinbarungen umzuwandeln; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien sowie Anwendungen in den Bereichen Energiespeicherung, Elektrofahrzeuge und Verteidigung; sowie weitere Risikofaktoren, die im MD&A von Nano One und in seinem Jahresinformationsformular vom 25. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapierunterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, aufgeführt sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

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