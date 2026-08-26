IRW-News: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt Wechsel im Finanzvorstand bekannt, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen

IRW-PRESS: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt Wechsel im Finanzvorstand bekannt, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen

Toronto, Ontario, 25. August 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-group-advancing-cariboo-towards-production-and-generating-profits-from-tintic/ - gibt bekannt, dass Alexander Dann dem Unternehmen seine Absicht mitgeteilt hat, in den Ruhestand zu treten, und von seiner Position als Chief Financial Officer (CFO) und Vice President, Finance, zurücktreten wird, womit er eine herausragende 35 jährige Karriere abschließt. Herr Dann wird dem Unternehmen während einer Übergangsphase weiterhin zur Verfügung stehen, um eine geordnete Übergabe der Aufgaben zu gewährleisten. Im Rahmen des geplanten Nachfolgeprozesses in der Unternehmensführung wird Elijah Tyshynski zum CFO ernannt und nach einer Übergangsphase in die Geschäftsleitung aufgenommen. Er bringt umfangreiche Erfahrungen im Finanz- und Kapitalmarktbereich mit, während das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt.

Sean Roosen, Vorstandsvorsitzender und CEO, erklärte: Wir danken Alex für seine bedeutenden Beiträge und seine Führungsrolle in den vergangenen fünf Jahren. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen durch eine wichtige Phase zu führen und sicherzustellen, dass es aus einer Position finanzieller Stärke heraus in seine nächste Wachstumsphase startet. Im Namen des Verwaltungsrats und unseres gesamten Teams spreche ich Alex unseren aufrichtigen Dank für seinen vorbildlichen Einsatz aus und wünsche ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand. Elijah tritt dem Unternehmen in einer entscheidenden Phase bei und übernimmt eine solide Bilanz. Wir sind überzeugt, dass seine Erfahrung und seine Fähigkeiten dazu beitragen werden, die finanzielle Disziplin aufrechtzuerhalten, die erforderlich ist, um unsere Wachstumsstrategie umzusetzen und langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen.

Im Rückblick auf seine Amtszeit erklärte Herr Dann: Es war mir eine Ehre, als CFO von Osisko Gold tätig zu sein, und ich bin dankbar, mit einem so talentierten Team zusammengearbeitet zu haben. Das Unternehmen ist für weiteren Erfolg gut aufgestellt, und ich bin zuversichtlich, dass das Team diese Dynamik fortsetzen wird.

Biografie von Elijah Tyshynski

Herr Tyshynski wechselt von ATEX Resources Inc. zu Osisko Gold, wo er seit 2025 nach dem Verkauf von O3 Mining an Agnico Eagle Mines (Agnico) als Finanzvorstand und Unternehmenssekretär tätig war. Während seiner Zeit bei O3 Mining war er als Finanzvorstand und Unternehmenssekretär tätig und leitete die Finanz- und aufsichtsrechtliche Berichterstattung, Finanzierungen, die Umsetzung interner Richtlinien und Prozesse sowie die letztendliche Transaktion mit Agnico. Vor und während seiner Zeit bei O3 Mining arbeitete Herr Tyshynski bei Osisko Mining als Direktor für strategische Entwicklung und beriet zudem andere Unternehmen der Osisko-Gruppe in Kapitalmarkt- und Strategiefragen. Herr Tyshynski verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Finanzierung und Strukturierung von Infrastrukturprojekten in entwickelten und aufstrebenden Märkten, einschließlich auf staatlicher und supranationaler Ebene. Zuvor war er als Senior Portfolio Manager beim Ontario Teachers Pension Plan, als Leiter des Handels bei der Standard Bank of South Africa in Johannesburg sowie als Vice President of Emerging Market Trading sowohl bei Morgan Stanley als auch bei der Royal Bank of Canada in London, England, tätig.

ÜBER DIE OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiff-Projekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landpakets des Unternehmens in Cariboo in Zentral-British Columbia, Kanada, das zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Management von Erschließungsrisiken und dem Ausbau der Mineralreserven.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf: den erwarteten Ruhestand von Herrn Dann und seine weitere Tätigkeit während der Übergangsphase; den Zeitplan und den Abschluss des geplanten Führungswechsels; die Ernennung von Herrn Tyshynski zum CFO und seinen Eintritt in die Geschäftsleitung des Unternehmens; die erwarteten Vorteile des Führungswechsels sowie die Erfahrung und die Fähigkeiten von Herrn Tyshynski; die Fähigkeit des Unternehmens, finanzielle Disziplin zu wahren, seine Wachstumsstrategie umzusetzen und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; sowie das Explorationspotenzial und die Prospektivität seiner Liegenschaften. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, darunter: der Führungswechsel verläuft gemäß den erwarteten Bedingungen und dem vorgesehenen Zeitplan; Herr Dann steht weiterhin zur Verfügung, um eine geordnete Übergabe der Zuständigkeiten zu unterstützen; Herr Tyshynski tritt in das Unternehmen ein und übernimmt wie vorgesehen die Rolle des Finanzvorstands; die Kontinuität und der effektive Betrieb der Finanzfunktion des Unternehmens während des gesamten Übergangs; dass das Unternehmen weiterhin Zugang zu ausreichenden finanziellen, verwaltungstechnischen und sonstigen Ressourcen hat, um seine Wachstumsstrategie umzusetzen; das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen, die sich infolge des Führungswechsels auf das Geschäft, die Finanzlage oder den Betrieb des Unternehmens auswirken; die Fähigkeit zur Erschließung des Cariboo-Goldprojekts und dessen Status als vollständig genehmigtes Projekt; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; sowie das Explorationspotenzial und das Potenzial für zukünftige Entdeckungen (sofern vorhanden) auf seinen Liegenschaften. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: das Ausbleiben von Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen bei den Projekten des Unternehmens; günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, einen angemessenen Personal- und Auftragnehmerbestand aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Vorräte und Infrastruktur; sowie die allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: Verzögerungen oder Änderungen hinsichtlich des erwarteten Zeitplans oder der Umsetzung des Führungswechsels; die Unfähigkeit, eine geordnete und effektive Übergabe der Verantwortlichkeiten abzuschließen; Störungen der Finanzfunktion, der Finanzberichterstattung, der internen Kontrollen, der Finanzverwaltung oder der Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Führungsnachfolge und der Integration eines neuen Finanzvorstands; die Unfähigkeit des Unternehmens, die finanzielle Disziplin aufrechtzuerhalten oder seine Wachstumsstrategie wie vorgesehen umzusetzen; nachteilige Veränderungen in der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage, dem operativen Umfeld oder dem Zugang zu Kapital des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Änderungen der geschätzten Projektkosten, des Erschließungszeitplans oder des Bauzeitplans; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Schutz; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. 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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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