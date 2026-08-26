IRW-News: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle verlängert die Frist für den Abschluss der Privatplatzierung bis zum 26. September 2026

IRW-PRESS: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle verlängert die Frist für den Abschluss der Privatplatzierung bis zum 26. September 2026

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. August 2026 / IRW-Press / Pinnacle Silver and Gold Corp. (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) ("Pinnacle" oder das Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen von der TSX Venture Exchange (die TSXV oder die Börse) die Genehmigung erhalten hat, den Abschlusstermin der am 13. Juli 2026 angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung (das Angebot) bis zum 26. September 2026 zu verlängern. Das Angebot umfasst bis zu 20.000.000 Einheiten (die Einheiten), wobei jede Einheit zu einem Preis von 0,11 $ aus einer Stammaktie (Aktie) am Kapital der Gesellschaft und einem halben Aktienkaufwarrant (Warrant) besteht. Jeder ganze Warrant ist innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,16 $ in eine weitere Aktie umwandelbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot können Vermittlerprovisionen gezahlt werden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten eine Stammaktie zu einem Preis von 0,16 $ pro Aktie zu erwerben.

Wie bereits berichtet, wurde am 7. August 2026 eine erste Tranche, bestehend aus 5.928.000 Einheiten, mit einem Bruttoerlös von 652.080 $ abgeschlossen.

Der aus dem Angebot erzielte Nettoerlös wird zur Weiterentwicklung des hochgradigen Gold-Silber-Projekts El Potrero in Durango (Mexiko), für Projektbewertungen sowie für das allgemeine Betriebskapital verwendet.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in 3 km Entfernung.

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potential für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: Robert A. Archer

President & CEO

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Email: info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (236) 455-3238

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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