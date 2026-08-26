Italien behält Staatsanteil an Monte dei Paschi - Bis Übernahmekampf beendet ist

Rom, 25. ⁠Aug (Reuters) - Italien will seine verbliebene Beteiligung an der Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) vorerst nicht verkaufen. Der Staatsanteil von 4,8 Prozent werde eingefroren, bis der Kampf um die Kontrolle ‌über das Geldhaus beendet sei, sagte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti am Dienstag bei einem Treffen mit Regionalpolitikern in Rom. Dies ⁠bestätigten auch ⁠die Präsidentin der Provinz Siena, Agnese Carletti, sowie eine Person aus dem Finanzministerium der Nachrichtenagentur Reuters. Eigentlich hatte das Ministerium geplant, die Aktien rasch am Markt zu platzieren. Um den Übernahmekampf nicht zu beeinflussen, sei dieser Prozess jedoch ‌gestoppt worden.

MPS hatte am Freitag eine ‌Doppel-Offerte von rund 34 Milliarden Euro für die norditalienische Banco BPM und den Vermögensverwalter Banca Generali vorgelegt. Damit will sich das ⁠Institut gegen eine feindliche Übernahme durch den Marktführer Intesa Sanpaolo ‌wehren, der MPS für 36 ⁠Milliarden Euro schlucken und aufspalten will. Unterdessen bezeichnete BPM, an der die französische Credit Agricole beteiligt ist, das Übernahmeangebot von MPS am Dienstag als "unaufgefordert". Damit schloss sie ‌sich den Äußerungen der ⁠Banca Generali aus der vergangenen ⁠Woche an.

Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sieht die Pläne von Intesa skeptisch, da sie den Wettbewerb schwächen könnten. Am 29. Oktober sollen die MPS-Aktionäre über die Gegenofferten entscheiden, die Intesa-Aktionäre sollen am 10. September über das eigene Angebot abstimmen.

(Bericht von Alvise Armellini, Silvia Ognibene in Florenz und Andrea Mandalà in Mailand, geschrieben von Philipp Krach, ⁠redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)