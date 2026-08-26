Kanada kündigt US-Gegenzölle von 20 Mrd an - "Dollar für Dollar"

Ottawa, 25. Aug (Reuters) - ⁠Kanada hat als Reaktion auf die jüngsten US-Strafzölle Vergeltungsmaßnahmen in gleicher Höhe angekündigt. Die Gegenzölle würden "Dollar für Dollar und Zollsatz für Zollsatz" denen der USA entsprechen, sagte Finanzminister François-Philippe Champagne am Dienstag. Ab dem 8. September gebe es daher neue Abgaben auf US-Güter im Wert von 27,6 Milliarden ‌Kanada-Dollar (knapp 20 Milliarden US-Dollar). Kanadas Ministerpräsident Mark Carney hatte Gegenmaßnahmen bereits am Wochenende angekündigt und gesagt: "Man ist im Krieg, wenn man angegriffen wird. Wir wurden angegriffen."

Die gegenseitigen Strafzölle markieren ⁠einen neuen Tiefpunkt ⁠in den Beziehungen der beiden Länder. Erst am Samstag waren neue US-Zölle von 50 Prozent auf kanadische Importe im Wert von 20 Milliarden US-Dollar in Kraft getreten. Verhandlungen zwischen Washington und Ottawa zur Abwendung der Handelsbarrieren waren zuvor gescheitert, obwohl es bis zum Schluss Signale für einen erfolgreichen Abschluss gegeben hatte. US-Präsident Donald Trump hatte sogar bereits eine Einigung verkündet.

Die jetzt ‌von Kanada angekündigten Abgaben von 15, 25 und 50 ‌Prozent betreffen rund 700 Produkte aus dem Nachbarland. Einem kanadischen Insider zufolge wurden sie so konzipiert, dass sie die USA treffen, die Auswirkungen auf kanadische Verbraucher und Firmen aber gering bleiben. Der Höchstsatz von ⁠50 Prozent wird demnach auf wichtige Sektoren wie Stahl, Aluminium, Möbel und Kleidung erhoben. 25 Prozent ‌fallen auf Käse, Haushaltsgeräte und Meeresfrüchte an, 15 ⁠Prozent auf Elektronik und Werkzeuge.

Flankiert werden sollen die Zölle von einem 7,5 Milliarden Kanada-Dollar schweren Hilfspaket, das kanadische Unternehmen und Arbeitnehmer in dem eskalierenden Handelsstreit unterstützen soll. "Unsere Vergeltungszölle in gleicher Höhe und mit gleichen Sätzen sowie ein milliardenschweres Hilfspaket werden Arbeiter, ‌Landwirte, Familien und Unternehmen schützen", sagte Champagne.

Trump hatte ⁠nach dem Scheitern der Gespräche am Wochenende ⁠nicht nur neue Zölle angeordnet, sondern auch damit gedroht, zusätzlich ab Januar 2027 Zölle auf Autos, Lastwagen, Autoteile und Stahl auf 50 Prozent anzuheben. Beobachter hatten aber gesagt, Trump habe schon früher hohe Zölle angekündigt, diese dann aber nicht umgesetzt. Da Januar nach den Zwischenwahlen in den USA im November liege, könne Trumps Drohung auch lediglich darauf abzielen, Gespräche wieder in Gang zu bringen, hieß es.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hatte sich am Montag besorgt gezeigt. Eine weitere Eskalation könne auch deutsche Firmen treffen, die in Nordamerika produzierten ⁠und auf eng verzahnte grenzüberschreitende Lieferketten angewiesen seien, hatte die DIHK-Handelsexpertin Melanie Vogelbach der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.

(Bericht von Promit Mukherjee, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)