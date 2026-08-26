Katastrophe im Himalaja - Dutzende Tote nach gewaltigem Erdrutsch

- von Gopal Sharma ⁠und Liz Lee und Navesh Chitrakar

Kathmandu/Peking, 26. Aug (Reuters) - Ein gewaltiger Erdrutsch aus Schlamm und Geröll hat am Mittwoch an der Grenze zwischen Nepal und der chinesischen Region Tibet eine verheerende Flutkatastrophe ausgelöst. Nach Angaben der Behörden kamen auf der nepalesischen Seite mindestens 95 Menschen ums Leben, zudem werden Hunderte Touristen vermisst. Videos zeigten, wie Dutzende Menschen an der Grenze von den Wassermassen fortgerissen wurden. Häuser, Straßen und Wasserkraftwerke wurden in Nepal weggeschwemmt. Auch auf der chinesischen ‌Seite im Bezirk Gyirong befürchten die Behörden nach einem Geröllabgang an einem Grenzübergang zahlreiche Opfer.

"Das gesamte Ausmaß der Sturzflut ist aktuell schwer abzuschätzen und die Lage in Nepal weiterhin unübersichtlich", hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. "Es ist leider mit sehr vielen Todesopfern zu ⁠rechnen." Zum jetzigen Zeitpunkt ⁠lägen aber keine Erkenntnisse über deutsche Staatsangehörige unter den Betroffenen vor. Die Botschaft in Kathmandu sei mit den lokalen Behörden in engem Kontakt. Laut Deutschem Reiseverband ist derzeit in Nepal beispielsweise für Trekking-Touren keine Hauptsaison. Nach Angaben des nepalesischen Tourismusministeriums werden seit dem Erdrutsch 341 Ausländer vermisst.

Da die Schlamm- und Wassermassen aus einer Höhe von fast 2000 Metern herabstürzten, wurde im angrenzenden Norden Indiens Hochwasseralarm ausgelöst. In den Bundesstaaten Uttar Pradesh und Bihar strömen mehrere Flüsse aus den Bergen in die Ebene. Die Behörden in Bihar evakuierten nach eigenen Angaben etwa 5000 Menschen aus sechs Bezirken. ‌Insgesamt sollen 10.000 bis 12.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

"VOLLSTÄNDIG WEGGESCHWEMMT"

Unter den Vermissten in der ‌Region befinden sich der nepalesischen Tourismusbehörde zufolge 105 Inder, 93 Nepalesen, drei US-Bürger und zwölf Briten. Zudem teilte Südkorea mit, dass acht seiner Staatsbürger vermisst würden, die an einem Wasserkraftwerk arbeiteten. Rettungskräfte bargen bislang 55 Leichen. Weitere 65 Verletzte werden in Krankenhäusern der Region sowie in der Hauptstadt Kathmandu behandelt. "Überall, wo wir hinschauen, ⁠herrscht Verwüstung", sagte der nepalesische Sanitäter Tula Bahadur BK der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Siedlungen direkt am Fluss wurden vollständig weggeschwemmt. Fünf meiner Verwandten werden vermisst."

Als ‌Ursache für das Unglück wird ein Erdbeben vermutet. Nepals Außenminister Shisir Khanal erklärte ⁠am Mittwoch vor dem Parlament, erste Berichte deuteten darauf hin, dass ein Beben eine Lawine ausgelöst haben könnte. Das Deutsche GeoForschungsZentrum (GFZ) registrierte etwa sieben Minuten vor dem auf Überwachungskameras festgehaltenen Erdrutsch einen Erdstoß der Stärke 4,4. Satellitenbilder deuten darauf hin, dass eine Lawine aus Schnee und Fels eine Mure im Fluss Lhende ausgelöst habe, teilte die nepalesische Katastrophenschutzbehörde mit.

Die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig. In ‌den nepalesischen Bergorten Syapru Besi und Timure im Distrikt Rasuwa mit rund 50.000 ⁠Einwohnern konnten Rettungshubschrauber wegen des Hochwassers zunächst nicht landen. Auf ⁠der chinesischen Seite war der Grenzübergang Gyirong schwer betroffen. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete, der Erdrutsch habe Straßen blockiert sowie Kommunikations- und Stromleitungen in der Region Shigatse unterbrochen.

"DER SCHLAMM IST SEHR ZÄH"

Chinas Präsident Xi Jinping forderte einen umfassenden Rettungseinsatz. Die Behörden entsandten 601 Einsatzkräfte, 113 Fahrzeuge sowie Suchhunde. Ein Retter berichtete im staatlichen Fernsehen CCTV, Drohnenaufnahmen zeigten, dass alle Straßen zum Grenzübergang "vollständig zerstört" sind. "Die Lage nach dem Erdrutsch ist in der Tat sehr ernst", sagte er. "Der Schlamm ist sehr zäh, und das Wetter bereitet uns große Sorgen – es regnet ununterbrochen, so dass der Wasserstand jederzeit steigen kann."

Der betroffene Fluss Bhote Koshi entspringt in Tibet, fließt durch Nepal und tritt schließlich in Indien als Gandak in die Ebene aus. Im vergangenen Jahr waren durch eine Flut am Bhote Koshi, die durch den Bruch eines Gletschersees in Tibet verursacht worden war, ⁠neun Menschen ums Leben gekommen, 24 weitere Personen gelten seither als vermisst.

(Mitarbeit Sahana Bajracharya, Aftab Ahmed, Yukun Zhang, Xiuhao Chen, Shi Bu, Sakshi Dayal, Kanjyik Ghosh, Jatindra Dash, Cian Münster, Alexander RatzBearbeitet von Shilpa Jamkhandikar, YP Rajesh und Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)