KI-Produkte treiben Wachstum von Salesforce an - Aktie legt kräftig zu

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwareanbieter Salesforce will das Wachstumstempo auch im dritten Geschäftsquartal hoch halten. Rückwind soll dabei weiterhin auch das KI-Tool Agentforce liefern. Konzernchef Marc Benioff rechnet laut einer Mitteilung vom Mittwoch für das laufende Quartal mit einem Umsatzwachstum von im Jahresvergleich bis zu 12 Prozent auf 11,42 bis 11,5 Milliarden US-Dollar (bis zu 9,87 Mrd Euro). Analysten haben bislang im Durchschnitt lediglich einen Wert am unteren Ende der Spanne auf dem Zettel. Die Salesforce-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel um rund 13 Prozent zu. Damit setzte sie ihre jüngste Erholungsrally fort.

Im Ende Juli abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal steigerte Salesforce den Umsatz im Jahresvergleich um 11 Prozent auf gut 11,3 Milliarden Dollar. Davon blieben 34,1 Prozent als bereinigter operativer Gewinn hängen. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 3,5 Milliarden Dollar, fast 90 Prozent mehr als vor einem Jahr.

"Wir haben eines unserer besten Quartale aller Zeiten hinter uns", sagte Benioff laut Mitteilung. "KI schafft Mehrwert auf allen Ebenen unserer Plattform. Wir verzeichnen eine unglaubliche Nachfrage nach unseren KI- und Datenprodukten."

Für das Gesamtjahr stellt der SAP -Rivale nun Umsätze von 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar in Aussicht. Ein Teil der Erhöhung von bisher erwarteten 45,9 bis 46,2 Milliarden Dollar geht auf Übernahmen zurück, ein Teil auf die Entwicklung aus eigener Kraft./mis/he