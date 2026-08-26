Klingbeil will Zuckersteuer nicht auf Cola-Zero und ähnliche Getränke ausdehnen

Berlin, 26. ⁠Aug (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will die geplante Zuckersteuer enger fassen als bisher von seinem Ministerium angedacht. "Was keinen Sinn ergibt, ist eine Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke", schrieb der SPD-Co-Chef am Mittwoch in einem Internet-Post auf Instagram. "Das mache ich nicht. Das wird nicht kommen." Es sei ‌aber richtig, über die negativen Folgen eines zu hohen Zuckerkonsums zu diskutieren. "Gerade Kinder müssen wir besser schützen. Wir haben hier ein gesundheitliches Problem, dessen Folgen längst auch ⁠unser Gesundheitssystem belasten." ⁠Deshalb werde die Regierung handeln. Die Details würden derzeit vorbereitet.

Am Dienstag waren mehrere interne Papiere der Regierung bekanntgeworden. Darin lehnte das CSU-geführte Landwirtschaftsministerium Eckpunkte des Finanzministeriums ab. Das Landwirtschaftsministerium stört sich daran, dass deutlich mehr Getränke erfasst werden sollen als von der Finanzkommission Gesundheit empfohlen, einem unabhängigen Expertengremium. Konkret wurde beanstandet, dass auch Fruchtsäfte, Mischgetränke ‌mit Milch sowie alkoholfreie Biere und Wein einbezogen ‌werden. Das Finanzministerium will damit die Einnahmen erhöhen, um Löcher im Haushalt zu stopfen.

Klingbeil betonte, hier diskutierten Fachleute der beteiligten Ministerien unterschiedliche Ideen und Argumente. "Natürlich auch kontrovers. Sie schreiben Papiere, verwerfen ⁠Vorschläge und entwickeln andere weiter." Der in den Medien aufgetauchte Arbeitsstand sei aber weder ‌politisch geeint noch in der schwarz-roten Koalition ⁠beschlossen. Solche Debatten seien sinnvoll und notwendig.

Das Landwirtschaftsministerium betonte in einem internen Schreiben an das Finanzministerium, vorläufige Schätzungen kämen allein bei Erfrischungsgetränken auf Einnahmen von rund zwei Milliarden Euro pro Jahr. Dies liege deutlich über den zur Stabilisierung ‌der Gesetzlichen Krankenversicherung eingeplanten 650 Millionen Euro ⁠für 2027 und mindestens 450 Millionen ⁠jährlich ab 2028.

Laut "Bild" taxieren der Deutsche Brauer-Bund, der Verband Deutscher Mineralbrunnen und die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke die jährlichen Mehreinnahmen durch die Steuer sowie die zusätzliche Mehrwertsteuer auf insgesamt 3,97 Milliarden Euro. Je nach Zuckergehalt würden sich beispielsweise Limonaden- und Cola-Kästen zwischen 2,50 Euro und 4,50 Euro je Kasten verteuern. "Die Politik kann nicht auf der einen Seite bezahlbare Lebensmittel fordern und auf der anderen Seite eine Sondersteuer auf alle möglichen Getränke einführen", sagte Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, der Zeitung. "Diese Pläne sind ⁠maßlos und das völlig falsche Signal."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)