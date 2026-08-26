Kreml: CIA-Chef traf Vertreter russischer Dienste in Moskau

Moskau, 26. ⁠Aug (Reuters) - CIA-Chef John Ratcliffe hat bei einem Besuch in Moskau nach Angaben des Präsidialamts mit Vertretern russischer Geheimdienste gesprochen. Eine Begegnung des US-Geheimdienstchefs mit Präsident Wladimir Putin habe ‌es bei der Visite am Dienstag nicht gegeben, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch mit. Putin sei aber ⁠unverzüglich ⁠über die Ergebnisse des Besuchs informiert worden. Peskow lehnte es ab, Einzelheiten zu den Gesprächsinhalten zu nennen.

"Ich kann Ihnen nur sagen, dass es Kontakte über die Sicherheitsdienste gegeben hat", sagte Peskow. "Ich kann Ihnen sagen, dass ‌es keine Treffen mit dem russischen ‌Präsidenten gegeben hat. Natürlich wird Präsident Putin unverzüglich über alles auf dem Laufenden gehalten." Der Besuch Ratcliffes in Moskau ⁠fällt in eine Phase, in der der russische Angriffskrieg gegen ‌die Ukraine weiter eskaliert und ⁠die Bemühungen um ein dauerhaftes Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran ins Stocken geraten sind.

Auf die Frage, ob Besuche so hochrangiger US-Vertreter zur ‌Verbesserung der angespannten Beziehungen ⁠beitragen könnten, erklärte Peskow, Kontakte ⁠zwischen den Geheimdiensten beider Länder seien positiv. "Diese Kontakte werden oft selbst in den schwierigsten Phasen der bilateralen Beziehungen fortgesetzt", sagte er weiter. "Es ist jedoch noch zu früh, um zu sagen, inwieweit dies insgesamt dazu beitragen wird, unsere Beziehungen aus der tiefen Krise zu führen, in der sie sich derzeit befinden."

(Bericht von Dmitry ⁠AntonovBearbeitet von Alessandra Prentice und Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)