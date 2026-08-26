Leitindex hält kleinen Gewinn – Warten auf Nvidia

Der Dax ist am Mittwoch vor wichtigen Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia auf Tuchfühlung zu seinem Rekordhoch geblieben. Unterstützung lieferten weiter gesunkene Ölpreise, die Inflationssorgen minderten. Zudem gab es jüngst wieder positivere Signale aus der deutschen Wirtschaft.

Zum Handelsschluss notierte der Dax mit 26.286 Punkten 0,1 Prozent im Plus. Das Rekordhoch von rund 26.574 Punkten rückt damit näher. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen schloss 0,8 Prozent höher mit 32.521 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 legte moderat zu.

Warten auf Nvidia

In den USA stieg der Preisindex PCE für Juli etwas stärker als erwartet. Er ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Den Dax beeinflussten die Daten am Mittwoch allerdings kaum.

Am Abend wird dann Nvidia von großer Relevanz für die KI-Fantasie der Anleger sein, die zuletzt kritischer an das Thema herangegangen waren. Der Markt werde darauf achten, ob die Nachfrage nach KI-Chips auf hohem Niveau bleibe und der milliardenschwere Ausbau der KI-Infrastruktur in kräftigem Tempo weitergehe, kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Nvidia liefere damit auch einen Gesundheitscheck für den gesamten KI-Boom.

SAP ist schwächster Dax-Wert

Nach einem Anstieg um fast die Hälfte binnen vier Wochen war SAP am Mittwoch schwächster Dax-Wert. In den vergangenen beiden Handelstagen hatten die Titel schon etwas nachgegeben. Doch nun nahm die Korrektur nochmals Fahrt auf wegen einer aufgegebenen Kaufempfehlung der UBS und negativen Branchenvorgaben aus den USA.

Bis zu 4,7 Prozent verloren die SAP-Titel im Tagestief an Wert. Zum Xetra-Schluss standen immer noch rund drei Prozent Minus zu Buche.

Mit 178,60 Euro näherten sich die Aktien von oben der 21-Tage-Linie, über der sie einen Monat lang gestanden hatten.

Deutsche-Bank-Aktie legt klar zu

Auf der anderen Seite war die Aktie der Deutschen Bank hinter Heidelberg Materials zweitstärkster Titel im Dax am Mittwoch. Anleger verbuchten am Mittwoch mit 4,3 Prozent auffällig hohe Kursgewinne. Die Aktien des Frankfurter Finanzinstituts erreichten ihr höchstes Niveau seit 2014.

Börsianer sehen bei der Deutschen Bank Aufholbedarf nach einer bislang dürftigen Jahresbilanz. Hat der europäische Bankensektor-Index 2026 fast 21 Prozent zugelegt und schon längst das höchste Niveau seit 2007 erreicht, kommen die Aktien der Frankfurter erst durch ihren Anstieg an diesem Mittwoch wieder auf ein etwas klareres Jahresplus.

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(mit Material von dpa-AFX)