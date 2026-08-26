Merz: Deutschland legt im Oktober neue Linie für Handelspolitik gegenüber China fest

Neuhardenberg, 26. ⁠Aug (Reuters) - Die Bundesregierung wird im Oktober eine Entscheidung treffen, wie sie sich in der EU-Debatte über neue Sanktionen gegen China aufstellen will. "Ich habe das Bundeskabinett gebeten, ‌jetzt kurzfristig alle Vorschläge einmal konzentriert zu sammeln und aufzuschreiben, die wir erwägen könnten im Hinblick auf ⁠entsprechende ⁠Reaktionen", sagte Kanzler Friedrich Merz am Mittwoch nach Abschluss der Klausurtagung des Kabinetts in Neuhardenberg zur Forderung nach neuen EU-Importzöllen auf chinesische Hybrid-Autos. "Wir nehmen zur Kenntnis, dass auch die deutsche Industrie offensichtlich ihre ‌Meinung geändert hat im Hinblick auf ‌diese globalen Ungleichgewichte", fügte der Kanzler hinzu. Zuletzt hatte es auch aus der Automobilindustrie Rufe nach neuen EU-Importzöllen ⁠gegeben.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) betonte, dass man freien Handel wolle, ‌aber nicht naiv sein ⁠dürfe, wenn andere sich nicht an die Regeln hielten. Hintergrund sind Vorwürfe, dass China subventionierte Überkapazitäten auf den Weltmarkt und vor allem nach ‌Europa drücke. "Ich bin vor ⁠allem der festen Überzeugung, wir ⁠müssen unsere heimische Wirtschaft, unsere Industrie schützen", sagte der Vizekanzler. "Wenn wir sehen, dass andere nicht nach den Regeln spielen, dürfen wir nicht naiv sein und müssen die Stahlindustrie, die Automobilindustrie, die chemische Industrie, die Pharmaindustrie auch in Deutschland und Europa schützen."

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)