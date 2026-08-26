Merz: Deutschland wird Ende des Jahres Rezession überwunden haben

Neuhardenberg, ⁠26. Aug (Reuters) - Deutschland kommt nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz aus der Rezession und wird wieder wachsen. "Die wirtschaftlichen Kerndaten ‌untermauern übrigens diesen Optimismus. Der Geschäftsklimaindex ist im August überraschend stark gestiegen", ⁠sagte ⁠Merz am Mittwoch zum Abschluss der Kabinettsklausur in Neuhardenberg. Am Ende des Jahres werde die Rezession überwunden sein. Die Wirtschaft wachse bereits im ‌dritten Quartal mit guten ‌Werten. Die Voraussagen für das Jahr 2027 würden nach oben korrigiert. "Wir haben drei ⁠Jahre der Rezession hinter uns und ‌nun wachsen wir wieder - ⁠trotz Krieg am Golf, in der Ukraine, trotz der Handelskonflikte." Es gebe zudem beeindruckende Zahlen von ‌Neugründungen und ⁠traditionelle Firmen "trauen sich auch ⁠wieder etwas", betonte er. "Ohne Arbeit und Wachstum ist alles nichts. Deswegen volle Konzentration auf Wachstum, auf Arbeitsplätze und auf Innovation", sagte Merz.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)