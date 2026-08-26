Meta legt Prozess um Social-Media-Gefahren mit Milliardenvergleich bei

26. Aug (Reuters) - Meta ⁠hat im Streit über die Gefahren sozialer Medien für Kinder und Jugendliche mit zahlreichen US-Bundesstaaten einen milliardenschweren Vergleich geschlossen. Im Rahmen der Einigung zahlt der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern bis zu 16,68 Milliarden Dollar an die Bundesstaaten, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Zudem verpflichtet sich der US-Konzern von Gründer ‌Mark Zuckerberg zu landesweiten Änderungen für jugendliche Nutzer, darunter tägliche Zeitlimits und nächtliche Zugangssperren. Die Einigung erfolgte während eines bereits laufenden, vielbeachteten Prozesses vor einem Bundesgericht in Kalifornien. Die Hauptverhandlung ⁠hatte erst in ⁠der vergangenen Woche begonnen.

In dem zugrundeliegenden Verfahren vor einem Bundesgericht in Kalifornien hatten 29 Bundesstaaten Meta vorgeworfen, seine sozialen Netzwerke gezielt so gestaltet zu haben, dass sie Minderjährige abhängig machen. Zudem habe der Konzern Verbraucher über die Sicherheit seiner Plattformen getäuscht und unrechtmäßig persönliche Daten von Kindern gesammelt, um damit KI-Modelle zu trainieren. Der Vergleich bewahrt Meta vor weitaus höheren Strafen: Vor dem ‌Prozess hatten die Kläger laut Meta bis zu 1,4 Billionen ‌Dollar gefordert, während die Bundesstaaten selbst eine Summe von rund 200 Milliarden Dollar ins Spiel gebracht hatten. Außerdem hatten sie gefordert, Kindern das Anlegen von Konten zu verbieten.

Der im kalifornischen Menlo Park ansässige Konzern wies ⁠die Vorwürfe zurück und argumentierte, "Social-Media-Sucht" sei keine anerkannte psychiatrische Erkrankung. Der Einigung waren jedoch empfindliche juristische ‌Niederlagen für Meta vorausgegangen. In einem wegweisenden Verfahren ⁠im Bundesstaat New Mexico verurteilte eine Jury das Unternehmen im März zu einer Zahlung von 375 Millionen Dollar wegen der Täuschung von Verbrauchern. Anfang August ordnete ein Richter in dem Fall weitere 567 Millionen Dollar Strafe sowie Maßnahmen zum Jugendschutz an. Ebenfalls im ‌März sprach eine Jury in Los Angeles einer ⁠Klägerin sechs Millionen Dollar Schadenersatz zu, weil ⁠die Plattformen von Meta und Google ihre Depressionen und Angstzustände verursacht hätten. Die Unternehmen kündigten Berufung gegen diese Urteile an.

Neben Meta sehen sich auch die Google-Mutter Alphabet, der Tiktok-Eigentümer Bytedance und Snap mit Tausenden weiteren Klagen von Bundesstaaten, Schulbezirken und Privatpersonen konfrontiert. Diese werden unter anderem gebündelt vor einer Bundesrichterin in Oakland verhandelt. In Nashville läuft seit Juli ein weiterer Prozess. Einen ersten Fall eines Schulbezirks in Kentucky hatten die vier Technologiekonzerne bereits gegen eine Zahlung von insgesamt 27 Millionen Dollar beigelegt.

Die Meta-Aktie legte im vorbörslichen Handel an der Wall Street um ⁠mehr als vier Prozent zu.

(Bericht von Diana Novak Jones, bearbeitet von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)