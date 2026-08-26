Meta legt Prozess um Social-Media-Gefahren mit Milliardenvergleich bei

26. Aug (Reuters) - Meta ⁠legt den Streit über die Gefahren sozialer Medien für Kinder und Jugendliche in den USA mit einem milliardenschweren Vergleich bei. Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern zahlt bis zu 16,68 Milliarden Dollar an US-Bundesstaaten, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Zudem verpflichtet sich das Unternehmen von Gründer Mark Zuckerberg zu weitreichenden Änderungen beim Jugendschutz. Die Einigung bewahrt Meta vor unkalkulierbaren finanziellen Risiken. ‌In dem Verfahren hatten 29 Bundesstaaten dem Konzern vorgeworfen, seine Netzwerke gezielt so gestaltet zu haben, dass sie Minderjährige abhängig machen. Vor dem Prozess hatten die Kläger Meta zufolge bis zu 1,4 Billionen Dollar gefordert, während die ⁠Bundesstaaten selbst eine ⁠Summe von rund 200 Milliarden Dollar ins Spiel gebracht hatten.

Die Einigung erfolgte während eines bereits laufenden, vielbeachteten Prozesses vor einem Bundesgericht in Kalifornien. Die Hauptverhandlung hatte erst in der vergangenen Woche begonnen. Nach Angaben des kalifornischen Justizministers Rob Bonta zwingt der Vergleich Meta zu drastischen Änderungen im Umgang mit Minderjährigen. Für Nutzer unter 18 Jahren gilt in den USA künftig ein standardmäßiges Zeitlimit von zwei Stunden pro Tag sowie eine Zugangssperre zwischen Mitternacht und 06.00 Uhr. Beides ‌kann nur von den Eltern aufgehoben werden. Sollten sich andere Plattformen ähnlichen ‌Regeln unterwerfen, sinkt das tägliche Limit für Meta-Nutzer sogar auf eine Stunde. Zudem werden Benachrichtigungen an Minderjährige zwischen 22.00 und 07.00 Uhr sowie während der Schulzeit blockiert.

Darüber hinaus greift der Vergleich in die Funktionsweise der Netzwerke ein: Meta muss Jugendlichen künftig die Option ⁠eines nicht-personalisierten Feeds anbieten und auf 90 Prozent der Meldungen über potenziell schädliche Inhalte binnen sechs Stunden reagieren. Der ‌Konzern wird zudem verpflichtet, seine Altersüberprüfung zu verbessern, um Kinder ⁠unter 13 Jahren zu identifizieren und von den Plattformen sowie von altersbeschränkten Inhalten fernzuhalten. Eltern sollen zusätzliche Instrumente erhalten, um ihre Kinder online zu schützen. Meta wird zudem gerichtlich untersagt, irreführende Aussagen über seine Sicherheitsfunktionen zu treffen.

Teil des Vergleichs ist zudem die Beilegung von Klagen im Zusammenhang mit dem Datenskandal um Cambridge ‌Analytica, wofür weitere 459,3 Millionen Dollar fällig werden. Der im ⁠kalifornischen Menlo Park ansässige Konzern wies die Vorwürfe zurück ⁠und argumentierte, "Social-Media-Sucht" sei keine anerkannte psychiatrische Erkrankung. Der Einigung waren jedoch empfindliche juristische Niederlagen für Meta vorausgegangen. In einem wegweisenden Verfahren im Bundesstaat New Mexico verurteilte eine Jury das Unternehmen im März zu einer Zahlung von 375 Millionen Dollar wegen der Täuschung von Verbrauchern. Anfang August ordnete ein Richter in dem Fall weitere 567 Millionen Dollar Strafe sowie Maßnahmen zum Jugendschutz an.

Neben Meta sehen sich auch die Google-Mutter Alphabet, der Tiktok-Eigentümer Bytedance und Snap mit Tausenden weiteren Klagen von Bundesstaaten, Schulbezirken und Privatpersonen konfrontiert. Diese werden unter anderem gebündelt vor einer Bundesrichterin in Oakland verhandelt. In Nashville läuft seit Juli ein weiterer Prozess. Einen ersten Fall eines Schulbezirks in Kentucky hatten ⁠die vier Technologiekonzerne bereits gegen eine Zahlung von insgesamt 27 Millionen Dollar beigelegt.

(Bericht von Diana Novak Jones, bearbeitet von Patricia Weiß, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)