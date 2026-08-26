Meta stimmt milliardenschwerem Vergleich zu

OAKLAND (dpa-AFX) - In einem Prozess um Social-Media-Sucht von Kindern hat der Facebook-Mutterkonzern Meta einer Zahlung von insgesamt knapp 16,7 Milliarden US-Dollar zugestimmt. Darauf einigte er sich mit den klagenden US-Bundesstaaten, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht./ngu/DP/mis