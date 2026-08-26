Was bewegt die Aktie?

SAP hat nach den Zwischentiefs eine sehr dynamische Erholung gezeigt. Die Aktie stieg zeitweise rund 50 Prozent in kurzer Zeit. Nach einer Phase mit deutlich niedrigerer Bewertung wirkt der Kurs bei etwa 180 Euro nun wieder fairer.

UBS zieht deshalb das Rating von Kaufen auf Neutral zurück. Das neue Kursziel von 211 Euro lässt zwar noch etwa zehn Prozent Potenzial für die nächsten zwölf Monate. Dieses Potenzial entspricht aber eher einer marktähnlichen Entwicklung als einer klaren Überrendite. Genau dafür steht das neutrale Rating.

Die Bewertung liegt inzwischen bei etwa dem 24-Fachen des Gewinns. Bei erwarteten Gewinnen je Aktie von rund sieben Euro, acht Euro und später 9,40 Euro erscheint ein Kurs/Gewinn-Verhältnis knapp über 20 grundsätzlich vertretbar. Viel zusätzlicher Bewertungsspielraum entsteht daraus nicht mehr.

Der kritischste Punkt bleibt die KI-Story. SAP hat aktuell 17 verfügbare KI-Agenten und 15 weitere im Hochlauf. Damit liegt die Zahl erst bei 32. Das Ziel von mehr als 200 Agenten bis zum Jahresende wirkt Ende August schwer erreichbar. Bereits im Vorjahr wurde ein KI-Agentenziel verfehlt.

Zusätzlich verlangsamt sich das Wachstum des Cloud-Auftragsbestands. Zuletzt lag es im zweiten Quartal bei 24,6 Prozent, SAP selbst erwartet eine Abschwächung auf 23 Prozent. Damit rücken die großen Wachstumstreiber etwas weiter nach hinten.

Charttechnik

Die Aktie notierte länger leicht im überkauften Bereich. Zwar hat der Kurs die 50- und 200-Tage-Linien dynamisch überwunden, doch die 200-Tage-Linie fällt noch. Das bleibt ein technischer Makel. Der heutige Rücksetzer von rund 3,5 Prozent passt zu einer Phase, in der Anleger nach der starken Rally Gewinne sichern.

Martins Einschätzung

SAP wirkt bei etwa 180 Euro fair bewertet. Wer zwischen 130 und 145 Euro eingestiegen ist, kann erste Gewinne sichern. Für neue Käufe fehlt nach dem starken Anstieg und den offenen KI-Fragen ein klarer Bewertungshebel.