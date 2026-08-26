Nepal: Mehr als 380 Reisende nach Überschwemmungen vermisst

Reuters · Uhr
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Kathmandu, ⁠26. Aug (Reuters) - Nach den schweren Überschwemmungen im Himalaya-Staat Nepal werden mindestens 384 Reisende vermisst. Unter den Vermissten in ‌der Grenzregion zu Tibet seien 291 Ausländer, darunter 105 Inder, teilte die ⁠Tourismusbehörde am ⁠Mittwoch mit. Auch acht Südkoreaner, die bei einem Wasserkraftwerk in dem Gebiet arbeiteten, wurden vermisst, wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf ‌das Außenministerium in Seoul ‌meldete. Nach offiziellen Angaben kamen mindestens neun Menschen bei den plötzlichen Sturzfluten ⁠ums Leben. Ganze Dörfer wurden weggespült und ‌Straßen, Brücken sowie ⁠Kraftwerke beschädigt, wie die Behörden weiter mitteilten. Auch aus dem benachbarten Tibet wurden laut der Nachrichtenagentur ‌Xinhua nach ⁠dem Abgang einer Schlammlawine ⁠an einem Grenzübergang zwischen China und Nepal zahlreiche Opfer und Vermisste gemeldet.

(Bericht von Gopal Sharma, Saurabh Sharma und Hyunjoo Jin, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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