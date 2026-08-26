NordLB steigert Gewinn deutlich - Ende der Stützung steht bevor

Berlin, 26. ⁠Aug (Reuters) - Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) hat ihren Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr um 40 Prozent gesteigert. Das operative Ergebnis kletterte auf 370 Millionen Euro, wie das Institut aus Hannover am Mittwoch mitteilte. Unterm Strich stieg der Konzerngewinn um rund 46 Prozent auf ‌309 Millionen Euro. Die Bank habe ihren erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre fortgesetzt, sagte Vorstandschef Jörg Frischholz. "Besonders erfreulich ist, dass wir unsere Profitabilität erneut ⁠gesteigert haben ⁠und unseren mittelfristigen Zielen damit ein weiteres Stück nähergekommen sind."

Für das Gesamtjahr bleibt die NordLB vorsichtig optimistisch und will die 475 Millionen Euro Vorsteuergewinn von 2025 übertreffen. Nach der ersten Jahreshälfte hat die Bank schon fast 80 Prozent dieses Ziels erreicht.

Das Institut steigerte die Eigenkapitalrendite (RoE) vor Steuern auf 9,0 Prozent, ‌nach 7,0 Prozent vor Jahresfrist. Das Zinsergebnis legte ‌um sieben Prozent zu, während der Provisionsüberschuss um 26 Prozent zunahm. "Wichtige Impulse kamen insbesondere aus dem Neugeschäft im Bereich der strukturierten Finanzierungen", sagte Finanzchef Jasper Hanebuth. Positiv ⁠niedergeschlagen hätten sich auch der Ausbau des Einlagengeschäfts und sogenanntes Ausplatzieren - also Verkauf ‌oder Weitergabe von Finanzinstrumenten, Krediten oder ⁠Wertpapieren an andere Banken oder Investoren.

Bei der NordLB steht ein endgültiger Schlussstrich unter Rettung und Umbau der Landesbank bevor. Nach Milliardenverlusten durch faule Schiffskredite musste sie Ende 2019 mit einer Kapitalspritze von 3,6 Milliarden ‌Euro gerettet werden. In die Bresche ⁠sprangen damals neben den Alt-Eigentümern auch die ⁠bundesweiten Sparkassen und Landesbanken mit rund 757 Millionen Euro. Diese wollen nun mit Ende der Stützung wieder aussteigen, verlautete es im Umfeld der Bank. Gespräche dazu laufen.

Niedersachsen will diese Anteile von knapp 24 Prozent übernehmen und könnte dann mit fast 82 Prozent durchregieren, weil für wichtige Beschlüsse eine 80-Prozent-Mehrheit nötig ist. Dafür müsste das Land per Nachtragshaushalt einen Kredit aufnehmen, könnte aber mit einer Dividende wohl die erste Tranche zahlen, heißt es ⁠im politischen Hannover.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)