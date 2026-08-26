NVIDIA Corp. - Das große Bild

Im Vorfeld der Quartalszahlen wollen wir die wichtigsten Chartmarken bei der Nvidia-Aktie anhand des übergeordneten Chartbilds herausarbeiten. Letztlich eignet sich die Technische Analyse sehr gut, um neuralgische Chartmarken zu identifizieren und einen möglichen Fahrplan zu erstellen. Auf Monatsbasis zeigt sich seit Oktober des vergangenen Jahres eine ausgeprägte Seitwärtsphase. Dabei sticht das frühere Allzeithoch vom Herbst vergangenen Jahres (212,19 USD) als zentrale Referenzmarke hervor: Trotz mehrerer Anläufe wurde dieses Niveau auf Monatsbasis bislang nicht nachhaltig überwunden. Vor diesem Hintergrund würde ein Monatsschlusskurs oberhalb dieses Levels einen ersten Trigger auf der Oberseite aktivieren. Einen zweiten Katalysator definieren die Hochs zwischen 227,92 USD und 236,54 USD (siehe Chart). Auf der Unterseite stechen dagegen die Monatstiefs vom Juni/Juli im Bereich von 190 USD als Orientierungspunkte hervor. Ein Abgleiten unter dieses Level würde die charttechnische Ausgangslage des Technologietitels spürbar eintrüben. Damit sind die „großen Leitplanken“ für die Nvidia-Aktie vor den Quartalszahlen definiert.

NVIDIA Corp. (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

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