Nvidia, mit gut fünf Billionen Dollar wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt, hat heute am späten Abend seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 veröffentlicht.

Der Umsatz lag demnach in diesem Zeitraum bei 96 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie bei 2,46. Im Vorfeld hatten die Konsensschätzungen der Analysten bei einem Umsatz von 92 Milliarden Dollar und einem Ergebnis je Aktie von 2,10 Dollar gelegen. Bei diesen beiden finanziellen Kennzahlen hat der US-Konzern also die Erwartungen klar übertroffen.

Der Chipkonzern ist der Hauptprofiteur des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI). Die Chips von Nvidia werden von Firmen wie Meta oder Amazon genutzt, um große Datenzentren für KI-Anwendungen zu betreiben.

Nvidias Umsatz mit kleineren Unternehmen wächst stärker

Besonderes Interesse zieht bei den aktuellen Ergebnissen neben Umsatz und Gewinn eine relativ neue Kennzahl auf sich. Im vergangenen Quartal hatte Nvidia erstmals separat ausgewiesen, wie viel Umsatz der Konzern im Datencenter-Geschäft mit "Hyperscalern" wie Meta, Amazon oder Alphabet macht – und wie viel mit den übrigen, kleineren Kunden.

Im ersten Quartal hatte Nvidia mit beiden Kundengruppen noch etwa gleich viel erlöst – 37,9 beziehungsweise 37,4 Milliarden Dollar. Der Umsatz mit den wenigen Großkunden war seinerzeit aber im Jahresvergleich deutlich schneller gewachsen als der mit den kleineren Unternehmen (115 gegenüber 74 Prozent).

Ausweislich der nun veröffentlichten Zahlen ist der Umsatz mit den kleineren Kunden im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal nur noch schwach gewachsen – um knapp acht Prozent auf 40,3 Milliarden Dollar. Die Datencenter-Erlöse mit den Riesen der Branche legte dagegen um gut 28 Prozent auf knapp 49 Milliarden Dollar zu.

Die Abhängigkeit in diesem Segment von den wenigen Großkunden ist also größer geworden – eine mögliche Enttäuschung für Anleger.

Auch beim Ausblick liegt Nvidia über den Erwartungen

Trösten können sie sich mit einem erneut starken Ausblick. Hier hatten die Analystenerwartungen fürs nun laufende dritte Quartal vor der Veröffentlichung der Zahlen im Mittel bei einem Wachstum von 83 Prozent auf 104 Milliarden Dollar Umsatz gelegen. Der Gewinn sollte auf 2,38 Dollar je Aktie steigen – 82 Prozent Plus.

Tatsächlich hat Nvidia fürs dritte Quartal aber jetzt sogar 108 Milliarden Dollar vorausgesagt – also knapp vier Prozent mehr als zuvor erwartet. Die Bruttomarge soll allerdings im dritten Quartal mit 74 Prozent ein Prozentpunkt unterhalb des Werts aus dem zweiten Quartal liegen.

So reagiert der Kurs

Die erste Kursreaktion auf die Zahlen im nachbörslichen Handel fiel negativ aus. Den regulären Handel hatte die Aktie mit einem leichten Minus von 1,6 Prozent bei knapp 210 Dollar beendet.

Sie fiel in einer ersten Reaktion auf die Zahlen auf knapp unter 204 Dollar und notierte zuletzt mit rund 207 Dollar noch gut ein Prozent unterhalb des regulären Schlusskurses.

Mit rund fünf Prozent Gewicht im Weltaktien-Index MSCI World sowie gut acht im amerikanischen Leitindex S&P 500 ist der Kurs der Nvidia-Aktie auch für den Aktienmarkt insgesamt ein wichtiger Indikator.

Noch mehr onvista? Abonniere jetzt unseren Youtube-Kanal und verpass kein neues Börsen-Video mehr.