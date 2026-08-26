Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^ Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH 26.08.2026 / 16:23 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG Company Name: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Reason for the research: Q2 results Recommendation: Buy from: 26.08.2026 Target price: EUR125 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 115.00 to EUR 125.00. Abstract: Q2/26 results showed a 52.8% increase in revenue to EUR66.1m (Q2/25: EUR43.2m), while EBITDA came at in at EUR79.2m (Q2/25: EUR27.3m). The results benefitted from a 23.5% increase in oil volume, a 38.9% increase in the realised oil price after hedging, and a profit on the sale of Almonty shares of EUR31.3m. The H1/26 gain on Almonty shares was EUR128.5m and so far in Q3/26 DRAG has booked an additional gain of EUR33.7m. Clean of the Almonty gain Q2/26 EBITDA was EUR47.9m (Q2/25: EUR27.3m) equivalent to a margin of 72.4% (Q2/25: 63.0%). Q2/26 volume growth was boosted by production from nine new gross wells which came on line from mid-May onwards. DRAG is planning to bring another 23 gross wells into production by the end of this year, thereby raising H2/26 production to 24,000 - 26,000 boepd. The 25,000 boepd mid-point of this figure is 85% above the H1/26 production figure of 13,501 boepd. Guidance for FY/26 sales and EBITDA is unchanged at EUR300m-EUR320m and EUR380m-EUR400m respectively. The corresponding figures for FY/27 are also

unchanged at EUR320m-EUR340m and EUR240m-EUR260m respectively. We have raised our

price target from EUR1.15 to EUR1.25 to reflect a 6% increase in the average level of the oil futures strip over the next three years, and a 20% rise in the value of DRAG's remaining holdings in Almonty securities since our most recent study of 10 August. We maintain our Buy recommendation (upside: 46%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 115,00 auf EUR 125,00. Zusammenfassung: Die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 zeigten einen Umsatzanstieg um 52,8% auf EUR66,1 Mio. (2. Quartal 2025: EUR43,2 Mio.), während das EBITDA bei EUR79,2 Mio. lag (2. Quartal 2025: EUR27,3 Mio.). Die Ergebnisse profitierten von einem Anstieg des Ölvolumens um 23,5%, einem Anstieg des realisierten Ölpreises nach Absicherung um 38,9% sowie einem Gewinn aus dem Verkauf von Almonty-Aktien in Höhe von EUR31,3 Mio. Der Gewinn aus den Almonty-Aktien belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR128,5 Mio., und im dritten Quartal 2026 hat DRAG bislang einen zusätzlichen Gewinn von EUR33,7 Mio. verbucht. Ohne den Almonty-Gewinn belief sich das EBITDA im 2. Quartal 2026 auf EUR47,9 Mio. (2. Quartal 2025: EUR27,3 Mio.), was einer Marge von 72,4% entspricht (2. Quartal 2025: 63,0%). Das Volumenwachstum im 2. Quartal 2026 wurde durch die Produktion aus neun neuen Bruttobohrlöchern angekurbelt, die ab Mitte Mai in Betrieb genommen wurden. DRAG plant, bis Ende dieses Jahres weitere 23 Bruttobohrlöcher in Produktion zu nehmen und damit die Produktion im zweiten Halbjahr 2026 auf 24.000 bis 26.000 boepd zu steigern. Der Mittelwert dieser Spanne von 25.000 boepd liegt 85% über der Produktionszahl des ersten Halbjahres 2026 von 13.501 boepd. Die Prognosen für Umsatz und EBITDA im

Geschäftsjahr 2026 bleiben unverändert bei EUR300 Mio. bis EUR320 Mio. bzw. EUR380

Mio. bis EUR400 Mio. Die entsprechenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2027

bleiben ebenfalls unverändert bei EUR320 Mio. bis EUR340 Mio. bzw. EUR240 Mio. bis

EUR260 Mio. Wir haben unser Kursziel von EUR115 auf EUR125 angehoben, um einem Anstieg des durchschnittlichen Niveaus der Öl-Futures-Kurve um 6% in den nächsten drei Jahren sowie einem Wertzuwachs von 20% bei den verbleibenden Beständen von DRAG an Almonty-Wertpapieren seit unserer letzten Analyse vom 10. August Rechnung zu tragen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 46%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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