Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG):

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Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG

26.08.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index

     Unternehmen:              GBC Insider Focus Index
     ISIN:                     DE000SLA2JE2

     Anlass der Studie:        GBC Insider Focus Index (Juli August 26)
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Cosmin Filker; Manuel Hölzle

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders
basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und
implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den
Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser
Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins
Portfolio aufgenommen.

GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +102,6 % (+8,7 % p.a.)
GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +80,7 % (+8,0 % p.a.)

Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors'
Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30
Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-,
Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen
Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis)
sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung).

Insider-Aktie im Fokus: Laiqon AG (ISIN: DE000A12UP29); Kurs: 4,54 EUR
(24.08.2026; XETRA);
Vom Plattformaufbau zur Profitabilität
Die LAIQON AG ist ein unabhängiger Asset- und Wealth-Manager für private und
institutionelle Anleger. Das Unternehmen gliedert sich in die Bereiche Asset
Management, Wealth Management und Digital Wealth. Es werden aktiv gemanagte
Fonds, individuelle Vermögensverwaltung sowie digitale und KI-gestützte
Anlagelösungen angeboten.

Der Großteil der Umsätze entsteht aus laufenden Gebühren auf das verwaltete
Vermögen. Ergänzend können erfolgsabhängige Vergütungen anfallen. Die
Geschäftsentwicklung hängt daher wesentlich von der Höhe der Assets under
Management, der Kapitalmarktentwicklung und den Mittelzuflüssen der Kunden
ab.

Das Geschäftsmodell besitzt grundsätzlich einen hohen operativen Hebel. Über
die bestehende Technologie-, Verwaltungs- und Vertriebsplattform kann
zusätzliches Vermögen betreut werden, ohne dass die Kosten im gleichen
Verhältnis steigen müssen. Für die künftige Profitabilität ist es deshalb
entscheidend, dass die verwalteten Vermögens- und Gebühreneinnahmen
schneller wachsen als die Personal- und Verwaltungskosten.

LAIQON hat seine Geschäftsaktivitäten in den vergangenen Jahren deutlich
ausgeweitet. So stiegen die Assets under Management von 5,7 Mrd. EUR im Jahr
2022 auf 10,0 Mrd. EUR Ende 2025, während sich der Umsatz im gleichen Zeitraum
von 21,6 Mio. EUR auf 34,9 Mio. EUR erhöhte. Das EBITDA verbesserte sich im
gleichen Zeitraum von -9,9 Mio. EUR auf -2,9 Mio. EUR. Die operative Verlustzone
konnte somit schrittweise reduziert werden, der Break-even auf berichteter
Basis wurde jedoch noch nicht erreicht. Belastend wirkten insbesondere
Investitionen in Personal, Vertrieb, digitale Technologie und die
Integration übernommener Unternehmen. LAIQON hat zunächst eine Kosten- und
Infrastrukturplattform aufgebaut, deren Auslastung bislang jedoch noch nicht
ausreichend war. Der Konzernverlust fiel deutlich höher aus als der
operative Verlust. Ursache hierfür waren vor allem Abschreibungen auf
immaterielle Vermögenswerte, Finanzierungskosten sowie teilweise nicht
zahlungswirksame Bewertungs- und Steuereffekte. Das Konzernergebnis spiegelt
die laufende operative Entwicklung deshalb nur eingeschränkt wider.

Im Rahmen der MainFirst-Transaktion übernahm LAIQON 2025 mehrere Publikums-
und Spezialfonds sowie das zugehörige Fondsmanagementteam. Dadurch kamen
rund 2,1 Mrd. EUR verwaltetes Vermögen und zusätzliche wieder-kehrende
Managementgebühren hinzu. Die Akquisition vergrößert die Umsatz-basis
deutlich und ermöglicht eine bessere Auslastung der bestehenden Platt-form.
Da MainFirst 2025 nur für fünf Monate konsolidiert wurde, wird der
vollständige Ergebnisbeitrag erst 2026 sichtbar. Pro forma wäre das EBITDA
des kombinierten Konzerns im Jahr 2025 bereits leicht positiv gewesen.

Für das Jahr 2026 erwartet LAIQON einen Umsatz zwischen 53 und 58 Mio. EUR
sowie ein EBITDA zwischen 4,5 und 7,5 Mio. EUR. Diese Verbesserung soll vor
allem aus der ganzjährigen Einbeziehung von MainFirst, steigenden Assets
under Management und dem weiteren Wachstum von Digital Wealth resultieren.
Unsere Prognosen liegen innerhalb der vom Unternehmen kommunizierten
Zielspanne. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir ein EBITDA von 4,78 Mio.
EUR, das sich 2027 infolge der zunehmenden Skalierung auf 11,4 Mio. EUR erhöhen
dürfte.

Die zuletzt wiederholten Aktienkäufe aus dem Umfeld des
Vorstandsvorsitzenden werten wir außerdem als positives Vertrauenssignal
rund um das Unter-nehmen. Zusammen mit einem Kurspotenzial von über 50 %,
ausgehend vom aktuellen Aktienkurs, ist die LAIQON AG unser Investment im
Fokus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2c6bb808940ebd299233a967dff393be

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR.
Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 25.08.2026 (09:07 Uhr)
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 26.08.2026 (11:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=894c75c1-a11c-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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