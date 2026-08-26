Preis für Opec-Öl deutlich gefallen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 90,28 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 4,44 Dollar weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Tesla: Abwärtstrend intakt – so tief kann's gehengestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen