Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zum Wirtschaftswachstum

dpa-AFX · Uhr
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DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zum Wirtschaftswachstum:

"So schlecht sind die Chancen vieler deutscher Unternehmen auf dem Weltmarkt anscheinend doch nicht. Die vielen kleinen und mittelgroßen Champions geraten schnell aus dem Blick, weil alle auf die unbestritten großen Probleme der Autokonzerne starren. Wenn diese jetzt einigermaßen die Kurve kriegen, sieht es auch auf mittlere Sicht gar nicht so schlecht aus. Bleibt der Risikofaktor Bundesregierung. Nur wenn Schwarz-Rot seine Reformversprechen endlich erfüllt, hat der Stimmungswechsel in der Wirtschaft ein solides Fundament. Rentenreform, Pflegereform, Arbeitsmarktreform, Bürokratieabbau: Die Agenda ist geschrieben. Jetzt muss Schwarz-Rot die Kraft haben, sie umzusetzen. Vielleicht erleben Union und SPD dann sogar ihren eigenen Wachstumsmoment - in der Wählergunst."/yyzz/DP/he

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