Pressestimme: 'Die Tagespost' zu neuen Fronten in Nahost

dpa-AFX · Uhr
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WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu neuen Fronten in Nahost:

"Krachen nun auch Israel und die Türkei aufeinander? Glaubt man dem US-Sondergesandten für Syrien, Tom Barrack, dann sind beide Länder an einem militärischen Schlagabtausch in der Vorwoche haarscharf vorbeigeschrammt. In Israel wird am 27. Oktober gewählt, und da passt ein von allen Seiten bedrohtes Land, das sich rundum verteidigen muss, ins Konzept der ansonsten heterogenen Koalition Netanjahus. Die Eskalation kommt dem türkischen Präsidenten Erdogan nicht ungelegen, weil er sich im Dauerwahlkampf gegen die kemalistische Opposition befindet. Da lässt sich mit anti-israelischen Tönen ganz gut Stimmung machen. Wahlkämpfe sind nirgendwo Zeiten erhöhter politischer Intelligenz. Doch vor den amerikanischen Midterm-Wahlen am 3. November ist die Stimmungslage völlig konträr: Trump braucht dringend Frieden in Nahost, jedenfalls nicht noch einen Krisenherd - und schon gar nicht Kriegsspiele zwischen zwei traditionellen Verbündeten der USA in der Region."/yyzz/DP/he

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