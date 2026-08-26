Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Drohnen bei Leipzig

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Drohnen bei Leipzig:

"Hybride Kriegsführung ist eine Spezialität Russlands. (...) Eines ihrer Merkmale ist, dass Attacken unterhalb der Schwelle eines offenen militärischen Angriffs liegen und dass ihre Urheberschaft nicht eindeutig zuzuordnen ist. (...) Der Vorfall mit den Sprengstoffdrohnen am Flughafen Leipzig/Halle trägt geradezu schulmäßig diese Merkmale. Daher muss sich auf der Suche nach dem Urheber der Blick nach Moskau richten. (...) Klar ist, dass Putins hybrider Krieg sich auch gegen Deutschland richtet. (...) Bundeskanzler Merz hat jetzt in Aussicht gestellt, dass man bald Ross und Reiter nennen wolle. Gut so, warum nicht gleich. Vorsichtig sollte er nur sein, damit er die Erwartungen an eine Reaktion nicht zu hoch schraubt. (...) Meint Merz etwa ein zweiundzwanzigstes Russland-Sanktionspaket?"/yyzz/DP/he