Was bewegt die Aktie?

Qiagen liefert Technologien für Diagnostik und Life Science, mit denen biologische Proben untersucht werden können. Genau dieses Profil macht das Unternehmen für Finanzinvestoren interessant. KKR und EQT sollen sich mit einer Übernahme beschäftigen.

Die Spekulation ist allerdings nicht neu. Bereits im Juni gab es ähnliche Berichte, die damals für schnelle Kursanstiege sorgten. Eine offizielle Bestätigung des Unternehmens liegt weiterhin nicht vor. Deshalb fällt die aktuelle Marktreaktion verhalten aus.

Der mögliche Angebotspreis liegt laut Spekulation bei rund 50 Dollar je Aktie. Umgerechnet würde das Kurse im Bereich von etwa 42 Euro bedeuten. Vom aktuellen Niveau um 37,50 bis 37,60 Euro entspräche das nur einem Aufschlag von rund zwölf Prozent. Gegenüber dem Schlusskurs des Vortags läge der Aufschlag bei etwa 14 Prozent.

Für ein ernsthaftes Übernahmeangebot wäre normalerweise ein höherer Aufschlag naheliegend. Genau deshalb wirkt die Marktreaktion plausibel: Wäre ein Deal sehr wahrscheinlich, dürfte die Aktie schon deutlicher Richtung 40 Euro oder darüber laufen.

Charttechnik

Der Bereich über 40 Euro bleibt die nächste interessante Zone. Schon eine Bestätigung des Angebots könnte reichen, um die Aktie um sieben bis acht Prozent in diese Richtung zu bewegen.

Die bisherige Reaktion bleibt aber ein Warnsignal. Der Markt preist den Deal nicht vollständig ein und lässt damit erkennen, dass eine tatsächlichen Übernahme weiter unsicher bleibt.

Martins Einschätzung

Qiagen bietet trotz dem eine interessante Ausgangslage. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 17,5 und damit unter dem Fünfjahres-Schnitt von etwa 21. Für die nächsten zwei Jahre werden Gewinnsteigerungen erwartet, wodurch die Bewertung wieder unter 20 fallen könnte.

Auch ohne Übernahme bleibt damit Bewertungspotenzial. Der neue CEO Jonathan Pratt, der am 1. September übernimmt und Erfahrung mit Übernahmen mitbringt, erhöht die strategische Spannung zusätzlich. Ein Trade auf eine Bewegung knapp über 40 Euro bleibt möglich, solange das Abwärtsrisiko begrenzt wirkt.