Was bewegt die Aktie?

Jefferies sieht Redcare Pharmacy inzwischen als Favoriten im Online-Apotheken-Sektor. Bisher lag diese Rolle eher bei Doc Morris, weil dort mehr Kurspotenzial erwartet wurde. Diese Einschätzung verschiebt sich nun zugunsten von Redcare Pharmacy.

Der wichtigste Grund liegt in der operativen Entwicklung. Umsatzwachstum, Kundenzuwachs und Profitabilität haben sich besser entwickelt als zuvor erwartet. Damit wirkt die Aktie fundamental stabiler, als es der starke Kursrückgang der vergangenen Monate zeitweise nahelegte.

Das neue Kursziel von 97 Euro liegt nur knapp unter der Marke von 100 Euro. Dieser Bereich passt auch charttechnisch, weil dort frühere Tiefs und das 50-Prozent-Retracement der großen Abwärtsbewegung von rund 170 auf 30 Euro zusammenlaufen. Das macht das Kursziel nachvollziehbar und zugleich anspruchsvoll.

Charttechnik

Die Aktie hat im Bereich von 60 Euro eine belastbare Unterstützung ausgebildet. Solange dieses Niveau hält, bleibt das mittelfristige Bild konstruktiv.

Ein Ausbruch über die jüngsten Zwischenhochs würde das technische Signal verbessern. Dann könnte die Aktie wieder in Richtung 100 Euro laufen. Die Struktur erinnert an eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die erst mit dem Ausbruch über die Zwischenhochs bestätigt wäre.

Martins Einschätzung

Das Kursziel von 97 Euro wirkt stimmig, weil es fundamental und charttechnisch zusammenpasst. Trotz des starken Anstiegs vom Tief befindet sich die Redcare-Story eher am Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung als am Ende.