Regierung will mit Ländern konkrete Vorschläge für Hitzeschutz erarbeiten

Berlin, 26. ⁠Aug (Reuters) - Angesichts des Hitzesommers will die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern konkrete Vorschläge für einen besseren Schutz der Bevölkerung erarbeiten. "Diese Erfahrungen wollen wir jetzt auf einem geordneten Weg in ‌politische Entscheidungen überleiten", kündigte Kanzler Friedrich Merz am Mittwoch nach einer Kabinettsklausur im brandenburgischen Neuhardenberg an. Man habe in ⁠der Regierung ⁠wichtige Impulse zum Stand der Prävention bekommen. Der Staatsminister im Kanzleramt, Philipp Amthor, sei gebeten worden, mit den Bundesländern und den betroffenen Ressorts nun konkrete Vorschläge zu erarbeiten.

Die SPD hatte sich zuvor dafür eingesetzt, den Hitzeschutz ‌und die Klimaanpassung zu einer Gemeinschaftsaufgabe ‌von Bund, Ländern und Kommunen zu machen. Damit wäre der Bund stärker in die Pflicht genommen worden, was jedoch eine ⁠Grundgesetzänderung erfordert hätte. Die CDU hatte sich dagegen gestellt.

Vizekanzler Lars ‌Klingbeil (SPD) betonte die Dringlichkeit des ⁠Themas. "Es sind 14.000 Hitzetote, die wir in diesem Sommer hatten", sagte er. "Das ist nicht nur eine dramatische Zahl, das sind viele persönliche Schicksale, es sind ‌Familien, die trauern." Er forderte ⁠gezielte Investitionen in soziale Einrichtungen, ⁠Pflegeeinrichtungen und Altenheime.

Merz betonte, man habe auch über besonders schutzbedürftige Gruppen wie Ältere und Kinder gesprochen. Er verwies jedoch auch auf die Eigenverantwortung und nannte als Beispiel Israel, "wo kein Kind in die Schule geht, das nicht eine Flasche Wasser dabei hat". Es brauche auch "ein hohes Maß an Mitwirkung der Familien".

(Bericht von: Markus Wacket; ⁠redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)