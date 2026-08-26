Regierungskreise: Klingbeil will Unicredit-Chef im September treffen

- von ⁠Christian Krämer

Berlin, 26. Aug (Reuters) - Die Bundesregierung gibt Insidern zufolge ihre Blockadehaltung gegen die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit auf. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will nun doch mit Unicredit-Chef Andrea Orcel reden, wie ‌die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus der deutschen Regierung erfuhr. Eine entsprechende Einladung für den 14. September 2026 sei versandt worden. ⁠Das ⁠Treffen solle im Finanzministerium in Berlin stattfinden. Klingbeil wolle die Position der Bundesregierung darlegen und in einen Austausch treten. "Dies begleitet die Gespräche der beiden Banken, denen es weiterhin obliegt, in direkten Beratungen über den weiteren Weg zu sprechen."

Zuletzt hatte die Bundesregierung stets ‌betont, die Banken müssten zunächst miteinander reden. ‌Dies ist mittlerweile geschehen. In Regierungskreisen hieß es, die Rolle der Commerzbank habe für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des Mittelstands ⁠hohe Priorität. "Sie ist als bedeutender Arbeitgeber zudem zentral für den Finanzstandort ‌Frankfurt. Dies gilt es auch in ⁠Zukunft sicherzustellen." Die Regierung werde daher weiterhin im Sinne des Mittelstands, des Finanzstandorts Frankfurt und der Beschäftigten handeln. "Dazu stimmt sich die Bundesregierung eng ab. Sie ist zudem in ‌Gesprächen mit der Commerzbank und ⁠dem Betriebsrat."

Die Mailänder haben mittlerweile Zugriff ⁠auf bis zu 49,65 Prozent der Commerzbank-Anteile. Der Bund, der nach der Rettung in der globalen Finanzkrise aktuell noch gut zwölf Prozent an dem Frankfurter Institut hält, hatte sich lange gegen die Übernahme gestemmt, ebenso wie das Management der Commerzbank. Das Vorgehen von Orcel wurde als feindselig und aggressiv beschrieben. Der Unicredit-Chef hatte seinerseits auf Gespräche mit der Bundesregierung und ⁠den Arbeitnehmervertretern gedrängt.

(Redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)