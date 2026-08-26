SAP: UBS-Downgrade, DICK'S: Zahlen-Dämpfer, Super Micro: Cisco-Deal
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Redcare Pharmacy, Aroundtown, Qiagen, E.ON, SAP, Dick's Sporting Goods, Zoom, Intuit, Heico, Super Micro Computer.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
SAP – UBS wird vorsichtiger
Nach der kräftigen Erholung folgt eine überraschende Abstufung. Warum ausgerechnet die KI-Strategie und das Cloud-Geschäft für neue Zweifel sorgen und welche Marke jetzt für die Aktie interessant wird.
DICK'S Sporting Goods – Foot Locker wird zum Belastungstest
Die Quartalszahlen sorgen für eine heftige Neubewertung der Aktie. Im Mittelpunkt steht dabei weniger das eigentliche DICK'S-Geschäft als die Frage, ob die große Foot-Locker-Übernahme die Erwartungen erfüllen kann.
Super Micro – Cisco sorgt für neue KI-Fantasie
Eine neue Partnerschaft mit Cisco rückt Super Micro wieder stärker in den Fokus. Was die Zusammenarbeit für das KI-Infrastrukturgeschäft bedeutet und warum Anleger trotz der positiven Nachricht weiterhin einige Risiken im Blick behalten sollten.
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