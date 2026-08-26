SAP: UBS-Downgrade, DICK'S: Zahlen-Dämpfer, Super Micro: Cisco-Deal

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

SAP – UBS wird vorsichtiger

Nach der kräftigen Erholung folgt eine überraschende Abstufung. Warum ausgerechnet die KI-Strategie und das Cloud-Geschäft für neue Zweifel sorgen und welche Marke jetzt für die Aktie interessant wird.

Die Quartalszahlen sorgen für eine heftige Neubewertung der Aktie. Im Mittelpunkt steht dabei weniger das eigentliche DICK'S-Geschäft als die Frage, ob die große Foot-Locker-Übernahme die Erwartungen erfüllen kann.

Super Micro – Cisco sorgt für neue KI-Fantasie

Eine neue Partnerschaft mit Cisco rückt Super Micro wieder stärker in den Fokus. Was die Zusammenarbeit für das KI-Infrastrukturgeschäft bedeutet und warum Anleger trotz der positiven Nachricht weiterhin einige Risiken im Blick behalten sollten.