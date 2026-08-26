Scout24 - Dieses Level sollten Sie kennen!

Die Aktie von Scout24 ist technisch derzeit überaus spannend und gehört deshalb unbedingt auf die Watchlist. Nach der scharfen Korrektur seit Juli 2025 mehren sich die Indizien auf eine Trendwende. Ein wichtiges Signal ist dabei die Rückeroberung der 200 Wochen Linie (akt. bei 76,15 EUR), die häufig als Gradmesser für den langfristigen Trend dient. Eine Schlüsselrolle kommt nun dem alten Allzeithoch bei knapp 80 EUR zu. Diese Marke ist charttechnisch doppelt relevant, denn zum einen fungiert sie als prominenter Widerstand, zum anderen definiert sie gleichzeitig die Nackenlinie eines möglichen Doppelbodens (siehe Chart). Gelingt hier ein nachhaltiger Befreiungsschlag, wäre die Trendwende tatsächlich abgeschlossen. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotential von 18 EUR. Eine zusätzliche Unterstützung liefert der „HSBC Trendkompass“ – unsere wöchentliche, objektive Auswertung signalisiert für die Scout-Aktie ebenfalls „grünes Licht“. Im Ausbruchsfall bietet sich der Durchschnitt der letzten 200 Wochen als strategische Absicherung an.

Scout24 (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Scout24

Quelle: LSEG, tradesignal²

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