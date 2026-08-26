Sieg für Trump bei wichtiger Vorwahl in South Carolina

Washington, 26. ⁠Aug (Reuters) - Die von Präsident Donald Trump unterstützte Darline Graham hat US-Medienberichten zufolge am Dienstag die republikanische Stichwahl um einen Senatssitz im US-Bundesstaat South Carolina gewonnen. Graham, die Schwester des im Juli verstorbenen Senators ‌Lindsey Graham, setzte sich gegen den Abgeordneten Ralph Norman durch. Sie war nach dem Tod ihres Bruders ernannt worden, um ⁠den Senatssitz ⁠kommissarisch zu besetzen. Bei der Wahl im November tritt sie nun für eine volle sechsjährige Amtszeit an und gilt in dem konservativen Bundesstaat als klare Favoritin.

Der Sieg ist ein wichtiger Erfolg für Trump, dessen landesweite Zustimmungswerte angesichts der Sorgen über Inflation ‌und den Konflikt mit dem Iran zuletzt ‌gefallen waren. Einer gemeinsamen Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zufolge sind nur 33 Prozent der US-Bürger mit seiner Amtsführung zufrieden. ⁠Trump hatte die Wahl zu einem Test für seinen Einfluss gemacht ‌und bei einem Wahlkampfauftritt für ⁠Graham erklärt: "Ich stehe mit auf dem Stimmzettel." Seine Wahlkampf-Finanzierungsorganisation MAGA INC. unterstützte Graham zudem mit der für Trump ungewöhnlich hohen Summe von 827.711 Dollar.

Das Ergebnis unterstreicht Trumps anhaltenden Einfluss ‌auf die republikanische Basis und ⁠seine Fähigkeit, seine Anhänger zu ⁠mobilisieren. Dies gilt als entscheidender Faktor für die Republikaner, um bei den Kongresswahlen im November ihre Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Grahams unterlegener Gegner Norman gehört dem rechten Flügel der Partei an. Bei der ursprünglichen Vorwahl Anfang des Monats hatte keiner der Kandidaten die für einen Sieg nötige Mehrheit erreicht, weshalb die Stichwahl nötig wurde.

(Bericht von Richard ⁠Cowan. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)