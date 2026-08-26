Siemens Energy stellt Dampfturbinengeschäft neu auf

Reuters · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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Düsseldorf, 25. ⁠Aug (Reuters) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will sein Dampfturbinengeschäft neu aufstellen und möglicherweise später veräußern. "Siemens Energy beginnt mit den Vorbereitungen für die rechtliche und operative Verselbstständigung seines ‌Geschäftsbereichs Transformation of Industry", teilte der Konzern am Dienstagabend nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Ziel ⁠sei die ⁠Schaffung eines starken und unabhängigen Unternehmens für industrielle Energielösungen. Die künftige Aufstellung solle Transformation of Industry mehr unternehmerische Flexibilität und zusätzliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnen – von der Hereinnahme externer Investoren bis ‌hin zu einer möglichen Kapitalmarkttransaktion.

Siemens Energy ‌kündigte an, eine "wesentliche Minderheitsbeteiligung" behalten zu wollen. "Wenn wir unsere Struktur nicht verändern, begrenzen wir die Möglichkeiten von Transformation ⁠of Industry", sagte Vorstandschef Christian Bruch. Derzeit liege der ‌Investitionsschwerpunkt auf der Stromerzeugung ⁠und der Stromübertragung. "Dort erzielen Investitionen kurzfristig höhere Erträge."

Die Sparte mit 17.000 Mitarbeitern stellt unter anderem Dampfturbinen, Kompressoren und Anlagen für die Wasserstoffproduktion her. ‌Kunden sind Unternehmen der ⁠energieintensiven Industrie, die sich ⁠klimaschonender aufstellen wollen. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Siemens Energy mit der Sparte einen Umsatz von 5,7 Milliarden Euro erzielen. Sie war damit deutlich kleiner als die Bereiche Grid Technologies mit Erlösen von 11,3 Milliarden Euro und Gas Services mit 12,2 Milliarden Euro.

(Bericht von Tom KäckenhoffRedigiert von Scot W. ⁠StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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