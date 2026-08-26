Edelmetall

Silber-Tradingidee erreicht Kursziel - geht da noch mehr?

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Am 24. Juli habe ich im Rahmen der Youtube-Mittagssendung ein positives Trading-Setup für den Silberpreis vorgestellt. Das genannte Kursziel bei 65 Dollar wurde inzwischen erreicht, ebenso wie das angesprochene mögliche zweite Kursziel bei 70 Dollar.

Der Aufwärtsimpuls seit dem Tief von Mitte Juli ist aus charttechnischer Sicht damit vorerst als abgeschlossen zu betrachten. Die oberen Dochte der Tageskerzen im Chart in den vergangenen Handelstagen signalisieren ein deutliches Verkaufsinteresse in diesem Bereich.

Ratgeber Silberkauf

Neue Kaufsignale würden sich erst wieder bei einem Tagesschluss oberhalb von 70 Dollar ergeben. Bis dahin ist aus charttechnischer Sicht eine Korrektur- beziehungsweise Konsolidierungsphase in Richtung des Bereichs von 64 bis 65 US-Dollar je Feinunze wahrscheinlich.

silber
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